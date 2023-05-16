英超｜利物浦輕取李斯特城　高普：為曼聯紐卡素失分做好準備

英超周一（5月15日）賽事，利物浦作客以3：0大勝李斯特城。在上半場33分鐘，先由居迪斯鍾斯（Curtis Jones）為利物浦打開紀錄，僅3分鐘後他梅開二度。

換邊後，阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）於71分鐘罰球建功，射出一記精彩的入球，為利物浦將比數拉開至3：0。 利物浦賽後以36場65分排第5，落後踢少1場、第4位的曼聯1分。



利物浦領隊高普。（Getty Images）

利物浦領隊高普賽後被問到爭前4的看法時，他說：「這是我們所能做到的。我認為不太可能入到（前4名）。當你看到他們（爭4對手）的表現時，就知道他們很有實力。萬一他們真的失手，而我們沒有準備好的話，那就十分可惜，所以我們一定要做好本份。」

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在4月，利物浦負曼城，對車路士及阿仙奴都和波，走勢未如理想，但之後他們7連勝，重返爭4行列。高普說：「我認為我們已經取得歐洲賽資格，這是在6星期前想不到的。那時不相信（爭奪前4名）的。我們那時表現太不穩定。」

談到紐卡素及曼聯兩支爭4對手，高普說：「我覺得他們一定很希望我們今晚會輸波。換轉是我，我也會這樣想的。我不認為他們會失手，但如果他們失手，我們一定要準備好。他們會失手嗎？我不知道。我們會贏多兩場嗎？我不知道。」