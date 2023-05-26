U20世盃激戰｜阿根廷出線無懸念　例行戰可勝不穩　博新西蘭逼和

東道主阿根廷在U20世界盃A組上仗以3：0輕取危地馬拉，連贏兩場，穩奪出線席位，雖然在「江東父老」面前最後一仗難以「放水」，加上中鋒維列斯（Alejo Véliz）「頭」風甚順，不過新西蘭為求晉級仍會搏盡下，今仗主隊可謂可勝不穩，可以冷敲和局。（球賽編號：FB1997，5月27日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）



年僅19歲的維列斯，效力阿根廷國內聯賽球隊羅沙里奧中央，2021年升上一隊後，漸獲更多出場機會，也得到阿根廷U20國家隊主帥馬斯真蘭奴在今屆賽事委以正選中鋒重任，他在今屆賽事也不負所託，開賽兩場都有「士哥」，而且無獨有偶，兩個入球都來自頭槌，畢竟他身高達1.87米，騰空力強，又擅於走位，今仗也是新西蘭防線的心腹之患。

阿根廷中鋒維列斯「頭」風甚順，開賽兩場都有「士哥」。（Getty Images）

阿根廷陣中另一表現耀眼的，要數只得18歲的左翼盧卡羅美路（Luka Romero），他上仗對危地馬拉雖後備入替，但左腳的精湛射門令人驚艷，一次遠射直飛遠柱網窩，另一次遠射則僅告中楣彈出；效力拉素的他，在小組最後一仗或許獲得正選披甲機會。

阿根廷左翼盧卡羅美路（右）表現同樣耀眼，上仗後備入替左腳精湛射門令人驚艷。（Getty Images）

新西蘭上場以2：2賽和烏茲別克，雖憑兩記遠射「世界波」領先兩球，但後防漏洞百出，完全無法防住烏茲別克的靈活走位及盤帶，今仗面對技術更高的阿根廷，恐怕是凶多吉少。不過由於第3名也有機會出線，所以多支球隊還未告絕望，預期新西蘭今仗會放手一搏，阻止阿根廷取三連勝。

新西蘭中場靴文（10號）上仗遠射轟入一記世界波。(Getty Images)

同日B組最後一輪，兩戰全勝的美國面對斯洛伐克（球賽編號：FB1999，5月27日凌晨2時開賽，FIFA+網頁及App直播），另一場則是厄瓜多爾迎擊「魚腩部隊」斐濟。美國只要多取一分便可出線，今仗肯定以防守反擊「招呼」斯洛伐克，以他們兩仗未失一球的防線，絕對是坐和望贏的格局。

卡迪高維爾（9號）上仗替美國建功，是大勝斐濟的功臣之一。（Getty Images）

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