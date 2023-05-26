U20世盃激戰｜美國力爭三連勝　夥厄瓜多爾晉16強｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第三輪今晚深夜開始上演，香港時間深夜2時，B組先會同時開始兩場生死戰。已兩戰兩勝的美國將遇上斯洛伐克；厄瓜多爾則遇上兩戰皆北的斐濟。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



美國勢贏斯洛伐克 全勝晉級

美國將在最後一場小組賽遇上斯洛伐克，經歷了兩連勝後的美國隊希望能以3連勝的完美紀錄鎖定首名出線。

美國U20力爭三連勝晉級。（Getty Images）

這支中北美洲冠軍在星期二的比賽以3：0擊敗斐濟，到目前為止他們兩場比賽中全勝，只需要在剩下的比賽中獲得1分就可以以小組首名晉級淘汰賽階段。迪亞高盧拿、卡迪高維爾和卡立韋利的入球確保了上場的大勝，即使在今場最後一場比賽中落敗，理論上儘管有可能三隊並列6分令美國隊跌落第3名。也幾乎肯定會看到華拉斯的球隊晉級。

假如斯洛伐克能擊敗美國，或會出現同組有3隊同得6分的弔詭局面。（Getty Images）

至於斯洛伐克和美國一樣，一場勝利將會讓他們進入比賽最後16強。但在周二以1：2不敵厄瓜多爾後，今仗打和或落敗可能會使艾拔路斯拿克的球隊處於不利的位置，皆因一旦斯洛伐克在對陣美國時不幸落敗，厄瓜多爾有機會後上奪得次名。在這種情況下，他們將視乎其他小組的成績，以確認能否以最佳第三名的身份晉級。

總括而言，這個小組充滿不確定性，難以判斷，但到目前為止美國隊還沒有輸過1場比賽，因此我會支持美國隊繼續保持不敗，並以全勝姿態出線淘汰賽。

U20世界盃積分榜

厄瓜多爾勢取魚腩斐濟躋身16強

厄瓜多爾周五在B組最後一場比賽面對魚腩斐濟，預料他們將令對方雪上加霜，並在最後 16強中佔據一席之地。

米基爾巴禾帶領的球隊在星期二的晚上後來居上擊敗斯洛伐克，古路和奇連加的入球確保了2：1的逆轉勝利。這場反勝讓這支南美球隊有很大的機會進入淘汰賽階段，戰勝斐濟的話幾乎肯定足以確保他們直接以小組首兩名或最佳第三名球隊之一的身份晉級。

厄瓜多爾今仗只要保不敗已幾可肯定出線。（Getty Images）

對厄瓜多爾來說，以他們迄今為止發揮的水平，面對斐濟應該是例行公事小菜一碟。斐濟在上一場比賽以0：3不敵美國，他們在小組中以0分兼0入球墊底，但他們會鼓起勇氣，因為在對美國的比賽，他們堅守城池到第66分鐘才開始被連續進球。

斐濟現時雖以0分兼0入球排小組包尾，但上仗面對美國其實已堅守了66分鐘始被瘋狂入球，鬥志可嘉。（Getty Images）

即使卜比米姆帶領的球隊不太可能獲勝，也不足以作為最佳第3名球隊之一進入淘汰賽，但在世界舞台上展示相比預計中更頑強的抵抗力，足以讓他們昂首挺胸地離開阿根廷。儘管如此，這場比賽肯定是厄瓜多爾的囊中物兼第2場勝利，並幫助他們晉級16強。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

