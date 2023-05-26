U20世盃激戰｜撐新西蘭和波出線　烏茲別克出生天｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第三輪今晚深夜開始上演，香港時間深夜5時，A組兩場賽事同時展開。已篤定出線的主辦國阿根廷將迎戰排次席的新西蘭；同時間兩支出線仍未絕望的球隊烏茲別克與危地馬拉將作出生死鬥。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



新西蘭勢守和阿根廷出線

東道主阿根廷進入小組賽的最後一場比賽面對新西蘭，與此同時在兩戰全勝後他們已經從A組出線。

憑藉維列斯、盧卡羅美路及派朗尼的入球，阿根廷在周二的第2場小組賽中以3：0戰勝危地馬拉，而這支曾6次奪冠的球隊無疑將成為小組首名出線的熱門。由於只需要1分便能確保首名出線，馬斯真蘭奴很可能會趁淘汰賽階段開始前，利用這個機會進行陣容上的輪換，但河床隊的小將艾維列斯在對陣危地馬拉的比賽中被紅牌趕出場後，鐵定會缺席今場比賽。

阿根廷U20主帥馬斯真蘭奴，很可能會趁淘汰賽階段開始前，利用這個機會進行輪換。（Getty Images）

與阿根廷相反，新西蘭在周二領先兩球下被烏茲別克追和之後，仍然需要努力確保他們能進入16強。賓華萊士和靴文上半場的入球看起來讓新西蘭無限接近兩連勝，但下半場對方的反擊包括第94分鐘的絕殺追和，意味他們現在必須在今場比賽中至少取得1分，才能保住次名出線席位。

新西蘭今仗只要取1分，便可肯定以次名出線，避過鄰組首名出線對手。(Getty Images)

儘管如此，即使今仗不幸落敗及其餘比賽戰果不利他們，戴倫巴斯利執教的球隊仍很有可能成為最佳第三名球隊之一，進入淘汰賽階段。但如果以最佳第三名晉級，16強將肯定會遇上小組首名，所以新西蘭將因希望遇上更容易應付的對手而力爭首兩名出線。隨着提早晉級，我認為我們將會看到半力出擊的阿根廷隊，因此很可能最終成為一場對兩支球隊都有利的和局。

U20世界盃積分榜

烏茲別克背水一戰必贏危地馬拉

烏茲別克和危地馬拉在 A 組最後一輪分組賽交鋒，雙方皆知道只有勝利才足以讓他們其中一方有機會進入最後的16強。由於兩隊在頭兩場分組比賽中尚未打開勝利之門，其中一方一旦今場落敗肯定會遭淘汰，而打和則很有可能兩敗俱傷，兩支球隊都面臨出局。

烏茲別克最後一輪比賽會全力爭取勝利。(Getty Images)

哈達洛夫的烏茲別克在周二的比賽落後兩球的情況下，靠菲索拿夫及安夏洛夫連入兩球追和新西蘭，保持了他們獲得小組頭兩名的希望。這一點可能對烏茲別克晉級的機會至關重要，只要最後1場比賽中他們取勝，加上新西蘭隊落敗下足以獲得第二名。即使新西蘭隊的比賽結果不似預期，一場勝利應該也能讓這支亞洲盃冠軍有很大以4分成為最佳第三名球隊之一而晉級16強。

假如危地馬拉能再最後一仗大勝，仍保住出線一線生機。（Getty Images）

至於危地馬拉目前兩連敗沒有任何積分，小組次名的位置對他們來說也是遙不可及，他們將依靠希望成為最佳的第3名球隊之一晉級。可是在第2場比賽中以0：3的大比數不敵阿根廷之後，拉菲爾盧列度的球隊必須大勝而回，才能改善暫時-4的得失球差距，這樣他們才能有機會晉級。

對於一支迄今為止在U20世盃賽場上仍然顆粒無收的球隊來說，可能是一項艱鉅的任務，在卡路士山度士對阿根廷一役呑紅需停賽下，這將變得更加困難。我認為危地馬拉將會繼續掙扎，而烏茲別克將取得最後的勝利。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

