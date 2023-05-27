U20世盃激戰｜巴西鋒線強橫多點開花　撼榜首尼日利亞全力爭勝

5屆冠軍巴西在今屆U20世界盃首仗不敵意大利，次仗則以6：0狂數多明尼加共和國盡吐污氣，在D組最後一仗迎擊兩連勝的非洲勁旅尼日利亞，為求爭勝一場「大」戰難免。（球賽編號：FB2066，5月28日凌晨2時開賽，FIFA+網頁及App直播）



巴西似乎將首仗以2：3不敵意大利的怒火，發泄在多明尼加共國身上，狂轟了6球，而且6個入球都由不同球員取得，其中首仗梅開二度的馬高斯李安納度（Marcos Leonardo），次仗亦有進帳，暫時在射手榜領先。

巴西前鋒馬高斯李安納度連續兩場有入球，暫時在射手榜領先。（Getty Images）

另一個踢得十分出色的巴西球員，是翼鋒沙維奧（Sávio），這名19歲選手今季效力荷蘭勁旅PSV燕豪芬，在兩翼竄擾能力極強，也不時入楔中路埋門，他今仗憑靈活走位「攝」入中路以頭槌破網；他在兩邊傳中也很有質素，迄今已有兩次助攻。

翼鋒沙維奧（左）竄擾能力極強，迄今已有兩次助攻，將成尼日利亞後防心腹大患。（Getty Images）

尼日利亞首場小勝多明尼加共和國，次仗竟然以2：0力挫意大利，表現令人刮目相看，他們的前鋒線速度非常快，例如森遜羅華（Samson Lawal）對意軍攻入的第二球，便是以速度硬爆過對方後衛射入的，將是巴西務須提防的對象。

尼日利亞前鋒森遜羅華上仗對意軍攻入第二球，顯示出強勁速度。（Getty Images）

相信今仗巴西會盡全力爭勝，以求穩奪出線資格，撐巴西開出主勝，同時亦可兼顧入球大。

同日C組賽事，次仗輸波的日本將遇上以色列（球賽編號：FB2067，5月28日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播），兩戰全勝位列榜首的哥倫比亞則碰上塞內加爾。日本在次仗一度領先哥倫比亞，但兩邊閘位不時有漏洞，今仗務必專心防守，起碼保住一分，才有望順利晉級。

日本今場只少要保住1分，才有望順利晉級。（Getty Images）

U20世界盃積分榜

C、D組第三輪共4場賽事逐場分析，可按以下連結觀看英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）拆局點評。