U20世盃激戰｜撐巴西擒超霸鷹　意大利可大勝一場｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第三輪比賽，香港時間今晚深夜2時，C組先會同時開始兩場生死戰。目前1勝1負的巴西，將硬撼兩戰全勝的尼日利亞；另一邊廂意大利將會遇上兩戰皆北的多明尼加共和國。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



巴西誓破超霸鷹奪首名

第3輪分組賽中，最受觸目的戲碼非周六上演D組的巴西對尼日利亞莫屬。巴西經過首場失利後馬上反彈，周三晚第2輪分組賽憑沙維奧、馬高斯李安納度、桑柏度素、基奧雲尼、馬龍高美斯及馬菲路斯馬田斯各入一球下，以6：0大炒多明尼加共和國。

巴西攻擊點眾多，多名球員都在前兩場賽事中取得入球。（Getty Images）

該場大勝令巴西只要在周六晚擊敗尼日利亞，就可憑較佳得失球肯定晉級16強，但如果打和或落敗，雷蒙文尼薩斯領導的森巴兵團大有可能跌落小組第3位，因為另一邊廂的意大利極有可能輕取魚腩多明尼加共和國。雖然這結果並不代表巴西於分組賽階段就出局，因為森巴兵團仍極有可能憑得失球優勢以最佳第3名出線，不過堂堂5屆冠軍盟主肯定極力避免以此驚險方式晉級。

但對手尼日利亞已於小組賽收穫2連勝，令巴西意識到今場3分未必能輕易手到拿來。尼日利亞於分組賽首仗險勝多明尼加共和國後，在第2場比賽交出精彩表現，超霸鷹憑沙林拿禾爾及新地祖迪的入球，以2：0淨勝首輪表現出色的意大利。

尼日利亞已取得兩連勝，肯定能出線16強。（Getty Images）

兩連勝使尼日利亞只需要在今場取得1分即可確定榜首位置，即使落敗，這支U20非洲國家盃4強分子仍大有機會以最佳第3名出線16強。尼日利亞在幾乎可以出線情況下，我預計超霸鷹可能會藉此讓主力稍事休息，所以巴西應該可從上仗反彈中重拾信心，一舉擊敗尼日利亞，取得直接出線淘汰賽資格。

U20世界盃積分榜

意大利誓以大勝重回正軌

意大利隊在周六的E組最後一場比賽中面對多明尼加共和國隊時，只要取得勝利便幾可肯定會晉身16強。紐斯亞泰執教的意大利在不敵尼日利亞一役，表現令人失望。如果他們想要進入小組前兩名，必須贏得最後一場比賽。

意大利首仗雖勇挫巴西，但次仗不敵尼日利亞，表現令人失望。（Getty Images）

這場敗仗可能會影響這支兩次殺入準決賽的球隊，尤其他們在揭幕戰中橫掃了今次奪冠大熱門巴西隊，令許多人都在談論他們能否爭冠。藍衣軍團將有信心用一場大勝讓他們的比賽重回正軌，畢竟面對的對手是一支頭兩場被攻入8球的國家。

多明尼加共和國U20不肯地抽入了死亡之組，他們可將首次參加U20世盃的寶貴體驗帶回加勒比海。（Getty Images）

多明尼加共和國到目前為止尚未開齋，出局看似已成定局，但他們希望在最後一場比賽中表現出韌性。由於被編入死亡之組，獲特賓尼迪斯的球隊相信當初也不被寄予厚望，相信他們也很高興將首次參加U20世盃的寶貴體驗帶回加勒比海。對他們來說不幸的是，我認為這可能又是一個漫長的夜晚，意大利將能夠輕鬆取得勝利。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

