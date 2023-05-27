U20世盃激戰｜吼塞內加爾反底　日本可壓以色列｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第三輪比賽，香港時間今晚深夜5時，D組賽事會同時展開。兩連勝的哥倫比亞會對塞內加爾；日本則會迎戰以色列。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



塞內加爾有力反彈贏波

已穩奪C組出線16強資格的哥倫比亞，最後1輪只需打和塞內加爾，即可確定小組首名席位。赫達卡迪拿斯領軍的哥倫比亞周三晚在半場落後1球情況下，憑耶沙艾斯派拿及湯瑪士安祖下半場的入球，以2：1反勝日本，開賽至今兩戰全勝所向披靡。考慮到已確定出線的情況下，比起上場對日本時只在正選陣容作出一個變動，今場哥倫比亞極有可能作出大幅度輪換。

哥倫比亞已錄兩連勝，今場比賽可能會大幅輪換球員。（Getty Images）

預計上場後備上陣入球建功的湯瑪士安祖，今場會首次被安排在正選之列，而從未在今屆賽事上陣過的祖利安柏拉斯奧斯及米基爾文沙夫，亦大有機會在今屆賽事中首次亮相。

另一邊廂，賽前只得1分的塞內加爾，今場肯定不能像對手哥倫比亞般輕裝上陣，因為塞軍要晉級16強可謂困難重重。該支應屆U20非洲國家盃盟主周三憑柏比迪奧普尾段的入球，只能以1：1逼和以色列，如要出線，最後一輪除要靠自己擊敗哥倫比亞外，還要寄望同組另一場賽事日本對以色列的賽果能否幫一把。

塞內加爾目前只得1分，要晉級16強可謂困難重重。（Getty Images）

今年年初才以突出表現勇奪U20非洲國家盃，塞內加爾教練馬歷達夫相信對球隊在今屆U20世盃表現相當失望，可幸賽程編排在最後一輪面對已篤定出線的哥倫比亞，優勢落在塞內加爾身上。塞內加爾已經證明過球隊實力，所以我看好塞軍能在最後一場反彈，擊敗哥倫比亞並保持晉級希望。

U20世界盃積分榜

日本靠經驗壓以色列晉級

周六晚上以色列和日本將在C組相遇，爭奪16強的出線席位。首次參加U20世盃的以色列隊在周三以1：1打和塞內加爾，獲得了寶貴的史上第1分，但連續第2場比賽在領先下失分後，奧菲希姆的球隊可能會懊惱自己未能好好把握機會。

以色列今仗一定要取勝才可保住晉級希望。（Getty Images）

這支U19歐國盃亞軍目前處於小組第3名，落後第2名兩分，必須贏得最後1場比賽才能躍居次名晉級，而和波的話只有兩分，很有可能會讓他們無法獲得最佳小組第3名的資格。

日本小將經驗較以色列豐富，今仗應能壓倒以色列。（Getty Images）

對於日本來說，取決於其他比賽戰果，一場打和就足以鎖定第2名或通過最佳第3名獲得晉級16強資格。他們將不得不從去仗令人失望的1：2不敵哥倫比亞中復甦過來，在山根陸的先開紀錄被哥倫比亞下半場的反擊抵消後，松木玖生更射失了比賽最後階段獲得的12碼。這看起來將是一場非常重要的比賽，我毫不懷疑以色列會在第3場比賽中表現出色，但我認為日本的經驗最終會讓他們獲勝。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

