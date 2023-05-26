香港國際場地盃｜梁峻榮樂於尋覓麥迪遜新拍檔　以衛冕亞運為目標

香港國際場地盃周五（26日）壓軸戰是男、女子麥迪遜賽決賽。香港男子隊派出三組應戰，其中梁峻榮伙拍繆正賢，取得第7名。

亞運金牌隊友張敬樂退役後，29歲的梁峻榮再覓新拍檔，過程充滿挑戰，但他樂見自己漸漸適應。



港隊今天派出三個組合出戰男子麥迪遜賽，包括梁嘉儒/朱浚瑋、梁峻榮/繆正賢及曹棨光/伍柏亨，其中梁嘉儒/朱浚瑋以70分奪得亞軍。今早以第八名完成男子精英全能賽的梁峻榮，晚上與繆正賢競逐麥迪遜賽，如他所言，過程中稍有疲態，未及恢復，最後排名第7。

梁峻榮即展開尋覓新拍檔的征途。（梁鵬威攝）

「老將」但樂於接受新挑戰

梁峻榮曾與張敬樂合作5年，但阿樂於2021年爭取奧運資格不果後退役，梁峻榮隨即尋覓新拍檔。對於一個即將30歲的經驗老將而言，要重新適應理應不容易，梁峻榮卻另有看法：「開心呀！踩了這麼多年，一直對同一個人，轉隊友就像認識一個新的人。」梁峻榮回憶自己和阿樂默契好好，大家心有靈犀，不用多言，但久而久之戰術也相對固定，同時對手也對他們瞭如指掌。

梁峻榮坦言今場體力不繼。（梁鵬威攝）

今場梁峻榮伙拍繆正賢。（梁鵬威攝）

「你看我們拉手的時間很少，只有一、兩秒，所以我們生活作息都要對住大家，隊友一有小動作，不用言語溝通就知道對方想法。」他指這不是能只在訓練時間培養到的，因此「夾」一個新拍檔，也等於多一個新「朋友」。梁峻榮表示自己和繆正賢、梁嘉儒、朱浚瑋等都有嘗試配合，只為擦出新火花，再衝擊亞運：「（亞運）一直都是我的目標，但大家都見到港隊現在有三個組合，人選很多，可能我都未必有機會去亞運，教練都說『不要以為上屆贏，今屆就有得出』，要我『醒醒定定』。」

煞科日再換拍檔試默契

雖然說着自己「年紀大」、「恢復不夠快」，但梁峻榮依然期待後天互換隊友，期望達到沈教練的目標，找出最好的組合出戰亞運。「夾不同人有不同戰術，這個過程都有趣且有可塑性。我的經驗較多，或能將我的經驗交給他們，讓隊友盡快和亞洲水平接軌。」男子精英麥迪遜賽將於香港國際場地盃煞科日再上演。