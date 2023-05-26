香港國際場地盃｜李慧詩淡出香港隊　22歲楊礎搖誓為短途組而戰

說起場地單車的爭先賽和競輪賽，總會想到香港女車神李慧詩，再數下去大概是退役東京奧運代表李海恩、離隊的馬詠茹。

在李慧詩淡出賽場，22歲的楊礎搖被視為短途主力車手。

「一定有獎牌壓力，畢竟中長距離的隊友很出色。有時覺得我應該要踩得更好，起碼有個港隊在場上（晉級）。」她強大起來，不為自己，只為短途組爭光。



楊礎搖今早（26日）出戰女子爭先賽200米計時賽，她以11.30秒為目標，最終踩出11.599秒，排總成績第6晉級，最終於8強止步。下午她轉戰另一主項競輪賽，惜跌入遺材賽，並因與對手撞手被判阻礙前進犯規，錯過晉級決賽的機會。

「在主場都想入決賽，看看能否取得獎牌，想不到會發生這樣的事，平時通常都是『炒車』。」楊礎搖上訴失敗後，難掩失望。擅長手球和單車的她，2018年放棄手球重投單車隊，主攻短距離項目，她直言享受單車隊生活，「其實我很喜歡踩場地，好想衝、好想好快，這也令我有進步的衝勁」。

「在主場都想入決賽。」楊礎搖在失利後難掩失望。（梁鵬威攝）

為短途組而戰 劍指2025全運會奪牌

短距離賽事以往因李慧詩而備受關注，在師姐們陸續退場後，楊礎搖成為短途組的主力，難免承受外界的目光與壓力。「由Sarah淡出開始都有壓力，她是世界冠軍級選手，人人都認識她，個個都知香港隊有一個好勁的短距離車手，到我踩短距離，別人都會看我的成績和表現。」

她與吳思穎和童森等隊友，近年獲得更多上陣機會汲取經驗，嘗試不同戰術。她們三人也在近來的中國聯賽出戰團體爭先賽，曾造出約52秒的最佳時間（PB），「希望亞錦賽可以更加快，在杭州亞運爭取佳績」。

楊礎搖（中）在師姐們陸續退場後成為短途主力，同時添獎牌壓力。（梁鵬威攝）

李慧詩不在陣中，無疑也給自己更大責任和獎牌壓力，楊礎搖邊磋着垂下的雙手邊看向遠方，「教練也說要沉住氣，不要給自己太大壓力。上次大型比賽後，隊友都有談過，不要那麼短視，可能以2025全運會為目標，希望這個組合保持練習可以更加快，在香港的全運會和大型比賽中奪得獎牌」。

目前精英運動項目按成績分為A+級、A級和B級，據體院的精英資助評審機制，單車隊若要保留在A+資助級別，成績水平要達到奧運參賽資格，或在亞運會或世界錦標賽中取得獎牌。

單車隊不得不面對李慧詩將來退隊後的現實，要留在A+精英資助運動項目至少需在杭州亞運取得一面獎牌，甚至世錦賽獎牌和奧運資格。楊礎搖直言沒有想過保不保留精英項目，「自己都大壓力，要放鬆先」。

楊礎搖放棄手球重投單車隊，坦言熱愛場地單車，「好想衝、好想好快。」（梁鵬威攝）

以往的獎牌項目包括全能賽、麥迪遜等中長距離賽事成為港隊爭牌焦點，楊礎搖不諱言比起為個人爭獎牌，為短組而戰較大壓力，「畢竟中長途都好出色，好似200米計時賽有時得一個人晉級時，就覺得我應該要踩得更加好，起碼（晉級）有一個香港隊的人在場上」。

不為自己，只為熱愛的短途組爭一口氣；香港單車隊從不缺的，是內心強大的女將。