場地單車｜港隊相隔兩年主場出擊　小女車神李思穎全能賽封后

在李慧詩缺陣下，「小女車神」李思穎成為香港國際場地單車盃焦點。她今早在強項全能賽登場，並在4個項目中均發揮水準，最終達到賽前目標，於主場勇奪金牌。



一連三日的香港國際場地單車盃周五（26日）假香港單車館展開，港隊相隔兩年主場出擊，為下月亞錦賽備戰。賽前劍指全能賽和麥迪遜金牌的李思穎不負眾望，在觀眾歡呼聲下率先奪得全能賽金牌，將在今晚轉戰麥迪遜爭金。

這名22歲女將在捕捉賽、配速賽與淘汰賽均奪得第一，總成績領先的她再於壓軸的記分賽8個衝刺圈中，4度以第一名衝刺，包括最後一次首名衝刺得雙倍分數下，她終以總分150分力壓132分的印尼車手Ayustina Delia勇奪金牌，隊友梁寶儀則名列第5名。

李思穎主場出戰國際場地單車盃，不負眾望勇奪金牌。（梁鵬威攝）

李思穎在記分賽第一名衝線後振臂慶祝，她笑指開賽初段「個人好似未醒般」，令後段需落力拉開分數，「發揮得不錯，雖然缺少了日本、中國等亞洲勁敵競爭，仍能了解不少對手，像是印尼車手也進步了，為亞錦賽寓賽於操。」她又指在今早的捕捉賽中突破時遇危機，「但因為是主場，都叫敢搏返上去。」

李思穎在2021全運會公路單車奪得個人賽金牌後嶄露頭角，近年成為單車隊「獎牌擔當」，以往肩負獎牌希望的李慧詩缺陣，這名「小女車神」自成為焦點。她坦言：「都會有少少壓力，個心跳得好快，但同自己講當提前適應，如何在緊張狀態下比賽。」相隔4年重返主場即封后，「開心，特別是在香港，又有家人看到。」

近年屢獲獎牌的李思穎成為香港單車隊獎牌希望，笑指「都會有少少壓力」。（梁鵬威攝）

男子全能賽方面，港隊有梁嘉儒先於捕捉賽和配速賽分別名列第二和第三位。雖然淘汰賽中稍為失色，僅排名第七，但記分賽時梁嘉儒在衝刺圈爆發，憑雙倍分數最後以記總成績118分、4分之微驚險反勝印尼選手摘銅。梁嘉儒表示一直以來都很喜歡主場出戰，皆因在座都是香港人，聽到香港隊加油，讓人感到興奮，更即場反思道：「如果我可以早一點Lap圈（超前對手一圈），名次就可以更前一名，不過我已經盡力了。」

梁嘉儒在記分賽最後一圈衝刺圈爆發，超前印尼對手奪銅。（梁鵬威攝）

梁嘉儒（右一）指聽到主場觀眾的「香港隊加油」，讓人感到興奮。（梁鵬威攝）

李思穎衝擊第二金

兩名獎牌得主將在今晚的麥迪遜賽分途出擊，李思穎將夥拍楊倩玉，與「姊妹檔」梁寶儀／梁穎儀分成兩隊出戰，與韓國勁敵李朱美／鈉雅琳競逐。由於僅得三隊參賽，港隊穩奪兩面獎牌，全力衝金。

男子麥迪遜賽，港隊將派出3隊應戰，分別是梁嘉儒／朱浚瑋，梁峻榮／繆正賢，以及由曹棨光夥拍伍柏亨出賽。

同日女子爭先賽，楊礎搖與童森、吳思穎在女子爭先賽200米計時賽登場，賽前目標於計時賽達11秒頭的楊礎搖，最終以11.599秒排總成績第6名，躋身8強，惟不敵馬來西亞車手Amira Rosidi無緣4強。童森與吳思穎則分別踩出12.120秒及12.642秒，未能晉級。