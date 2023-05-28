U20世盃激戰｜分組賽尾輪遇兩戰皆北伊拉克　英格蘭大勝可期

英格蘭在U20世界盃3：2力挫E組勁敵烏拉圭，最後一仗面對兩仗皆北的伊拉克，相信可以順利奏捷以首名出線，唯一懸念只是他們會入多少球罷了。（球賽編號：FB2101，5月29日凌晨2時開賽，FIFA+網頁及App直播）



烏拉圭在首仗對伊拉克時展現出高空優勢，但想不到面對英格蘭正宗的「高Q大腳」戰術便一籌莫展；小英軍該仗所入的第一球由中堅堪富利斯（Bashir Humphreys）接應角球直接頂入，第二球也是藉長傳兼頭槌二傳撞散烏拉圭防線，然後由迪雲（Alfie Devine）射入。

英格蘭中堅堪富利斯身型高大健碩，制空力強，今仗對伊拉克隨時再有進帳。（Getty Images）

堪富利斯今季效力德乙的柏達邦，但其實他是車路士借將，身高達1.87米，制空力超強，今仗對身材不高大的伊拉克，相信在死球時會發揮頭槌威力。

英格蘭翼鋒迪雲活躍範圍在邊路，但不時會殺入禁區，爭取射門機會。 （Getty Images）

至於迪雲則來自另一支倫敦球會熱刺，他在兩年前的足總盃已獲一隊比賽上陣經驗，打破了熱刺最年輕的上陣紀錄，他當時年僅16歲163日；他在今屆賽事連續兩場正選披甲，表現十分突出。同組另一場由烏拉圭對突尼西亞，兩軍都有3分在手，倘賽和亦有可能雙雙出線。

同日F組有洪都拉斯對法國（球賽編號：FB2103，5月29日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播），及南韓對岡比亞的賽事；法國令人失望地兩戰皆北，最後一仗對洪都拉斯若然贏波，也不是沒有晉級機會。

法國在今屆賽事防線不時犯錯，導致兩戰皆北，他們分組賽最後一仗對洪都拉斯，必須振作爭勝。（Getty Images）

U20世界盃積分榜

E、F組第三輪共4場賽事逐場分析，可按以下連結觀看英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）拆局點評。

保夫萊特專欄｜英格蘭勢取三連勝 撐烏拉圭贏波出線