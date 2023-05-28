U20世盃激戰｜英格蘭勢三連勝　撐烏拉圭贏波出線｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第三輪比賽，香港時間今晚深夜2時，E組最後兩場賽事會同時展開。兩連勝的英格蘭會對伊拉克；突尼西亞則會遇上烏拉圭。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



幼獅誓挫伊拉克保全勝

2017年U20世盃冠軍英格蘭隊即將與伊拉克進行最後一場小組賽，幼獅希望在出色的開局下鎖定E組首名。

基耶比（右）上仗取得入球助英格蘭取勝。（Getty Images）

由於周四以3：2戰勝烏拉圭，幼獅已經提早鎖定了16強席位，堪富利斯、迪雲和基耶比的入球確保了他們的第二場勝仗。在頭幾場缺少部分主力下，伊恩科士特相信很滿意球隊能在尚餘一場比賽的情況下便提早出綫。面對一支前兩仗皆大敗的球隊，這支歐洲冠軍相當有信心以能保持100%的全勝戰績，並趁淘汰賽展開之前，讓部分主力休息。

伊拉克上兩仗全敗兼未能入球，幾可肯定無緣出線。（Getty Images）

然而，面對因輪換而實力減弱的英格蘭隊，這對伊拉克來說可能並沒有太大的作用，伊拉克在上輪比賽以0：3不敵突尼西亞後，即將在小組賽階段面臨被淘汰的厄運。在前兩場比賽中全敗兼尚未開齋入球，這支亞洲盃決賽隊伍相信對他們未能在阿根廷複製上一次2013年參賽時殺入4強的表現感到失望。

由於現時他們的得失球是-7，即使是一場勝利看來也難以讓他們擺脫墊底，相信他們將期待盡快結束這場比賽。即使幼痛決定輪換，我也相信他們能在擊敗伊拉克後取得3連勝。

U20世界盃積分榜

烏拉圭勢贏突尼西亞入16強

突尼西亞準備在周日的E組最後一場比賽中迎戰烏拉圭，以希望在最後16強中佔有一席之地。兩支球隊在前兩場比賽中均以1勝1負的成績進入比賽，所以無論哪一方獲勝都將確保小組前兩名的資格晉級。

烏拉圭今仗只需和波就肯定能晉級。（Getty Images）

由於得失球較佳的關係，馬些路布羅利帶領的烏拉圭形勢上比較佔優，他們實際上只需一場和波即可完成晉級的任務。他們在周四令人失望地以2：3不敵英格蘭，法蘭高干沙利斯及馬迪亞斯阿巴爾度的入球不足以令他們繼戰勝伊拉克隊收穫第二場勝利。

突尼西亞仍力爭以第三名晉級躋身16強。（Getty Images）

和他們的對手一樣，突尼西亞同樣也是戰勝了伊拉克但輸給了英格蘭，靠著史拿拿、積巴利和賀巴的入球確保了上一場比賽以3：0戰勝了伊拉克如果他們在最後一場比賽中未能獲勝，他們將面臨以最佳第三名的身份晉級，而盧希治帶領的球隊將熱烈盼望取得兩連勝，把命運掌握在自己手上這一切都將成為第三輪分組賽緊湊的地方，我認為烏拉圭將有足夠的能力取得勝利。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

