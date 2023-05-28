U20世盃激戰｜吼南韓再贏　博洪都拉斯爆冷挫法國｜保夫萊特專欄

U20世盃小組賽第三輪比賽，香港時間今晚深夜5時，F組最後兩場賽事會同時展開。南韓會對岡比亞；兩連敗的法國則遇上洪都拉斯。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



南韓有望贏岡比亞博首名出綫

當岡比亞在周日F組最尾一輪比賽面對南韓時，今屆令人驚喜不斷的岡比亞將尋求在完美的小組賽中畫龍點睛。這支非洲國家盃亞軍是今年U20世盃的最大亮點，他們已經在前兩場比賽中取得兩場勝利，鎖定了16強的席位，而他們在最後一場比賽中只需1分便足以確保榜首。

岡比亞可能在今仗作出輪換。（Getty Images）

對於一個剛剛參加他們有史以來第2次參加U20世盃的國家來說，這將是一個令人難以置信的成就，而保贊的球隊無疑希望在周四以2：1戰勝法國後以全勝的姿態結束分組賽，再次引起哄動。而阻礙他們達成橫掃的對手是南韓，他們只需要打和即可確保小組第2的位置。

南韓有力再勝一場取首名出線。（Getty Images）

上仗金殷中帶領的韓國隊在兩球落後的情況下連追兩球打和洪都拉斯2：2，下半場金龍鶴及白昇浩的入球足以讓這支2019年U20世盃亞軍得主，距離躋身淘汰賽階段只有一步之遙。喬錫閒在該仗尾段的紅牌意味他將錯過今仗比賽，但南韓希望他的缺陣並不會太影響備戰對已提早晉級而有機會作出輪換的岡比亞。這具備了一場精彩比賽的所有條件，如果岡比亞確實像預期般讓主力球員輪休，我看好南韓可以獲得勝利並取得榜首位置。

U20世界盃積分榜

洪都拉斯有力爆冷

法國隊將在周日的F組最後一場比賽中面對洪都拉斯，他們將尋求修復因U20世盃開局的災難性損失而造成的損失。

在周四以1：2爆冷不敵岡比亞後，查奥雲的球隊在小組墊底兼1分未得，肯定無緣以小組前兩名身分晉級16強。相反，他們必須贏得最後一場比賽，並希望成為最佳第三名球隊之一而晉級，但如果他們要達到這個目標，也需要其他小組的賽果配合得宜。

法國希望避過三連敗的尷尬，今仗必盡力。（Getty Images）

對於這支2011年的U20世盃冠軍來說，現在處於水深火熱的位置。儘管他們帶着一支相對缺乏經驗的球員們前往阿根廷，但他們本希望在這次比賽中走得更遠，但兩連敗過後要戰勝仍有機會搶佔前兩名完成分組賽的洪都拉斯，絕非易事。

路易斯艾華度執教的洪都拉斯在周四以2：2打和南韓，儘管超過70分鐘的比賽時間是以10人應戰，但他們還是頑強打和對方，獲得了寶貴的第1分。大衛路爾斯和艾錫卡斯迪路在比賽中分別取得了入球，這支中北美洲國家可能會對於自己大部分時間下領先兩球仍失分而回感到失望。

洪都拉斯志切挫法國。（Getty Images）

如果南韓輸給岡比亞，洪都拉斯又贈予法國3連敗的話，可能足以讓他們鎖定小組第2名，而如果岡比亞未能好好幫助他們的話，他們也有機會通過成為最佳第3名球隊晉級。面對被淘汰的邊緣，我很難看出這支法國隊將如何應對，所以我認為洪都拉斯有望再次爆冷擊敗對方，並歷史性晉身16強。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

