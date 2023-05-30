U20世盃激戰｜16強展開　美國小將格食格　穩贏新西蘭

U20世界盃進入16強，傳統勁旅法國及亞洲豪強日本因得失球差不及對手，飲恨無法躋身淘汰賽；不過，16強也有不少新興勢力，例如在分組賽全勝出線的美國，他們的對手將是新西蘭。（球賽編號：FB2132，5月31日凌晨1時30分開賽，FIFA+網頁及App直播）



美國與新西蘭的比賽風格有點類似，戰術簡單直接，崇尚速度與力量，但兩軍的水平卻不在一個檔次，美國在小組賽連贏厄瓜多爾、斐濟及斯洛伐克， 攻入6球而不失一球，攻守兩端都有不俗表現；新西蘭雖然以4分晉級，但能賽和烏茲別克有點好彩，慘吞阿根廷5蛋一役，則將防線弱點表露無遺。

卡迪高維（左）速度、力量、技術兼備，是美國前線最有威脅的一員。（Getty Images）

新西蘭後防很高大，但轉身卻很慢，而且互相包抄的意識偏低，今仗遇上速度、技術及力量兼備的美國前鋒卡迪高維（Cade Cowell）恐怕一籌莫展。可鋒可翼的高維，今年只有19歲，效力美職聖荷西地震，他在16歲時已獲一隊上陣機會，更曾3次入選美國大國腳。

新西蘭後防高大， 但轉身不夠靈活，成為防線弱點。（Getty Images）

高維在分組賽3場都有好表現，他不單速度快、身體強壯、盤扭技術不俗，能單人匹馬製造埋門，對斯洛代克一仗，便是在中場線附近截得皮球後，引球直闖入禁區射入，是今仗賽事其中一個金球；在今屆賽事後，相信會獲得來自歐洲豪門的球探發出邀約。

同日另一場16強賽事是烏茲別克對以色列（球賽編號：FB2129，5月31日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）。烏茲別克在分組賽表現絕不失禮，僅負阿根廷、賽和新西蘭、擊敗危地馬拉，以4分出線，其中天才少年菲索拿夫（Abbosbek Fayzullaev）表現可圈可點，相信能為亞洲球隊繼續增光。