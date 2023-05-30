U20世盃激戰｜新貴對碰　美國勢挫新西蘭闖8強｜保夫萊特專欄

U20世盃進入一場定生死的16強淘汰賽階段，由美國及新西蘭兩支近年在其各自洲份稱霸的皇者對壘打開序幕。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



過往7年間，美國共奪3屆U20中北美洲及加勒比海國家盃，新西蘭亦在相同期間連奪3屆U19大洋洲國家盃，所以這兩支國際大賽常客當然不乏正面交鋒往績，而美國在2015及17年都曾擊敗新西蘭。

兩場分別6：0及4：0的往績勝仗，或令由米奇華拿斯帶領的美國隊心理上佔優，不過他也必須提防新西蘭在近年已大幅進步，今仗絕對有機會打破美國今屆賽事的全勝紀錄。美國在最後一輪分組賽以2：0力挫斯洛伐克，令這支應屆U20中北美洲及加勒比海國家盃盟主以3戰全勝姿態高歌猛進，亦是他們在U20世盃史上最好的開局。

過往7年間，美國共奪3屆U20中北美洲及加勒比海國家盃。（Getty Images）

效力聖荷西地震的前鋒卡迪高維雖於首場分組賽對厄瓜多爾缺陣，但自第2輪賽事登場後，兩場合共164分鐘內交出2入球1助攻，成為美國在今屆賽事表現最突出的球員，今場對新西蘭此子勢必再度施展渾身解數爭取入球。同樣地，效力車路士的門將史朗連拿表現穩健，有望將3場分組賽一球不失的紀錄延續至今仗。

效力聖荷西地震的前鋒卡迪高，上陣兩場合共164分鐘內交出2入球1助攻，是美國U20表現最突出的球員。（Getty Images）

然而其對手新西蘭亦是應屆U19大洋洲國家盃盟主，縱使洲內對手相對較弱，但既然有能力以統治性表現奪魁，證明他們絕對有力與世界上任何一支球隊周旋。分組賽首2輪擊敗危地馬拉及賽和烏茲別克後，當時篤定出綫的新西蘭在最後一輪無關痛癢情況下敗於阿根廷手上，由達倫巴斯利帶領的新西蘭仍能連續4屆出綫淘汰賽。

效力溫哥華白帽的芬干治無疑是新西蘭爭勝的關鍵人物。（Getty Images）

效力溫哥華白帽的芬干治無疑是新西蘭爭勝的關鍵人物，因為球隊分組賽攻入的3球全由此子交出，而同樣在白帽效力的拍檔積夏特文，亦是突破美國防綫的殺手鐧，尤其考慮到此對孖寶都在美國球會搵食，或對對手軍情有一定認識。

今仗由兩支近年快速冒升的新貴對碰，絕對睇頭十足，然而相比之下，我認為美國晉級8強的機會絕對不應被忽視。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

