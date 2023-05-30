U20世盃激戰｜烏茲別克有力挫以色列　三度躋身8強｜保夫萊特專欄

烏茲別克和以色列兩支球隊在小組賽最後一輪比賽皆爆冷獲勝，因此兩隊皆以次名晉身16強，出現令人意料之外的對碰。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



當然從表面上來看，有鑑於兩個國家的成年隊近年在大賽中未算取得太大的成功，因此這個對決的戲碼可能有不少人覺得未算太吸引，但烏茲別克及以色列分別作為U20亞洲盃的冠軍及歐國盃的亞軍，兩支才華橫溢的球隊在過去一年中在所屬洲表現遠超預期，並擊敗了很多強勁的對手。

烏茲別克在揭幕日對阿根廷一役交出令人眼前一亮的表現。（Getty Images）

烏茲別克在比賽開幕日當天對阿根廷為之一亮的表現，為接下來的賽事奠下了往後比賽日不少所謂足球小國能與足球強國，打成均勢甚至爆冷擊敗對方的基調，為大家炮製了精彩非常的分組賽。

儘管由哈戴洛夫帶領的烏茲別克在那場比賽中未能戰勝6冠王阿根廷，但他們及時反彈，在接下來的兩場比賽中拿到了4分，並且成功史上第3次進入淘汰賽階段。

烏茲別克的尼麥舒洛夫上仗出人意表地擔正，更梅開二度助球隊晉級，今仗料續任正選。（Getty Images）

在頭兩場分組比賽中尼麥舒洛夫只有7分鐘的上場時間，但在上周六最後一輪以2：0戰勝危地馬拉的比賽中，他出人意表地擔正更梅開二度助球隊晉級，毫無疑問地他將十分渴望今場能繼續正選。

以色列上仗對日本絕地反勝，艱難地晉級16強，可能是本屆U20世盃最精彩的比賽之一。（Getty Images）

和他們的對手一樣，以色列艱難地闖入了16強，而他們在上周六對日本的比賽中絕地反勝，更可能成為本屆U20世盃最精彩的比賽之一。比賽還餘下14分鐘時，以色列10人應戰兼落後一球的情況下，希姆的球隊看起來肯定會被淘汰出局，但兩個遲來的入球包括第92分鐘的絕殺，令球隊取得震驚世界的2比1逆轉勝，並超越日本躍居小組第2名。

以色列門將杜馬沙法迪是防線的定海神針，這名門將在分組賽一共有16次撲救。（Getty Images）

以色列能從最具競爭力的小組之一脫穎而出晉級淘汰賽階段，對於一支首次參加U20世盃的國家來說，已經是一項令人難以置信的成就，而這應該歸功於他們的門將杜馬沙法迪，此子可謂他們防線的定海神針。這名門將在分組賽階段一共作出了16次撲救，如果以色列想在今屆賽事走得更遠，無疑需要他繼續保持其良好狀態。

這場比賽具備所有緊湊不相伯仲的元素，但基於此前曾兩次晉身8強，我傾向相信烏茲別克能再次晉級。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

