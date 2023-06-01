U20世盃激戰｜厄瓜多爾硬撼南韓　大無畏鬥入球

南韓是上屆（2019年）U20世界盃的亞軍，今屆都有不俗表現，分組賽曾力挫法國，最後以5分摘下小組次名躋身16強，對手卻是分組賽入球最多的厄瓜多爾。（球賽編號：FB2138 ，6月2日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）。



「太極虎」陣中沒有超級球星，靠的是團體戰破敵，因此防守反擊及死球戰術都是他們的殺着， 分組賽首仗以2：1半爆冷擊敗法國，兩個入球，其一來自反擊，其二便來自死球。

金勇赫雖然身型矮小，但十分靈活，是南韓邊路突破的要員。（Getty Images）

當然，南韓陣中也不乏好手， 身高達1.90米的中鋒李英俊是前線的支點，中場李升元擅長後上埋門，翼鋒金勇赫在邊線竄擾力強；其中金勇赫是陣中少數外流球員，現效力葡萄牙甲組的樸迪莫倫斯，去年獲得一隊上陣機會，前途無可限量。

厄瓜多爾前鋒基路步大力雄，射術也不錯，在今屆賽事已入了3球。（Getty Images）

厄瓜多爾在分組賽攻入了11球，比南美兩大強國阿根廷及巴西多入一球，是小組賽攻力最強的球隊，當然，這有少許水份，因為其中一場他們以9：0狂數斐濟得以刷數據；不過，陣中前鋒基路（Justin Cuero）步大力雄，射術不俗，在今屆賽事已入了3球，是南韓防線的心腹大患。

岡比亞是今屆賽事一路奇兵，先後擊敗了法國及洪都拉斯。（Getty Images）

同日16強另一仗由烏拉圭對岡比亞（球賽編號：FB2136，6月2日凌晨1時30分開賽，FIFA+網頁及App直播）。岡比亞是今屆賽事的一路奇兵，先後擊敗法國及洪都拉斯，賽和南韓，終奪7分以小組首名晉級，今仗面對分組賽2勝1負的烏拉圭，或許能繼續黑馬之路。

烏拉圭於分組賽以2勝1負成績晉級，表現不俗。（Getty Images）

英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）對16強最後兩場賽事分析，可按以下連結觀看：

保夫萊特專欄｜阿根廷主場捕「鷹」闖8強

保夫萊特專欄｜幼獅食「意」粉入8強