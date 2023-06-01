U20世盃激戰｜岡比亞法定時間　有力守和烏拉圭｜保夫萊特專欄

岡比亞將在周四的16強比賽中面對烏拉圭，務求延續在U20世盃上的童話之旅。目前為止，這支非洲球隊在今屆比賽中表現出色，在周日小組賽的最後一場比賽中以0：0打和南韓，從而鎖定了G組的首名。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



假若今仗戰勝烏拉圭，將使阿卜杜利保揚帶領的球隊比2007年他們唯一一次參加U20世盃時更進一步，目前為止他們已經分別擊敗過法國及洪都拉斯，相信他們對自己的晉級機會抱有相當信心。

岡比亞星級前鋒阿達馬保揚，在今次大賽中已經攻入兩球。（Getty Images）

星級前鋒阿達馬保揚延續今年U20非洲國家盃上的出色表現，在今次大賽中已經攻入兩球，並有望再添士哥。另外，穆罕默祖比在防守中場上出眾的表現也成為大家的看點。毫無疑問，以上兩人都會很高興能夠通過與U20世盃老牌勁旅烏拉圭短兵相接的機會來證明自己。

烏拉圭分組賽輸給英格蘭，是他們在初賽完美表現中的唯一瑕疵，幸好球隊已重拾信心。（Getty Images）

對手烏拉圭在此前兩次打入決賽後，馬些路布利希望能擁有第3次的幸運之神眷顧，他們在周日的最後一場分組賽中以1：0戰勝突尼西亞，從而首名出線16強。輸給英格蘭是他們在小組賽表現完美的唯一瑕疵，但這支南美球隊無疑會更謹慎地進入這場比賽，因為對手岡比亞的表現早已獲得大家注目。

法比列高戴亞斯作為他們今年較早前在南美錦標賽上表演突出的球員，在本屆U20世盃賽事上再次成為烏拉圭的中場指揮官，他在球場中路的派牌表現對他們來說至關重要。

烏拉圭隊長法比列高戴亞斯，在本屆U20世盃賽事上再次成為烏拉圭的中場指揮官。（Getty Images）

到目前為止，靠着2個進球和1次助攻，法蘭高干沙利斯無疑也將發揮重要作用，他希望能攻破岡比亞堅固的城池，畢竟他們在U20非國盃上的6場比賽中有5場保持不失。這看起來將成為雙方風格截然不同的大對決，若能看到岡比亞在比賽中走得更遠當然會很開心，但我認為對他們來說難度太大，我預測烏拉圭將在加時賽或互射12碼後成功晉級。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

