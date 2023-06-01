U20世盃激戰｜博南韓食「瓜」入8強｜保夫萊特專欄

厄瓜多爾周四將在U20世盃16強賽中迎戰南韓，兩隊不約而同地4年前參賽創造了隊史最佳成績，如今雙方都希望來到屆也能走得更遠。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



在2019年的4強對決中，南韓最終殺入決賽，所以厄瓜多爾希望能在今次阿根廷舉行的U20世盃上擊敗對手成功復仇。

厄瓜多爾上週五以9：0大勝斐濟，確保以B組次名晉級，而他們將滿懷信心地進入淘汰賽階段，所有的目光都可能集中在16歲的新星肯德利柏斯身上，幸好他也不負眾望，至今已攻入1球和收穫2次助攻，可謂世界上最偉大的青少年足球天才之一。

厄瓜多爾箭頭側士田古路（右）在分組賽階段攻入3個入球。（Getty Images）

同樣，箭頭側士田古路在分組賽階段的3個入球也為他贏得了喝彩，繼今年稍早時間在南美錦標賽上的出色表現之後，他絕對希望再爭取士哥競逐今屆賽事的神射手。不過，他們今場要擊倒頑強的南韓隊絕對是一項艱鉅的任務，皆因南韓隊在保持不敗下，同樣充滿自信進入16強的比賽。

李承元已交出1個入球和2次助攻，是南韓迄今為止陣中表現最突出的球員。（Getty Images）

在與黑馬岡比亞的比賽中互交白卷後，南韓以5分晉級淘汰賽階段，而厄瓜多爾將不得不提防這支在死球處理上極具威脅的球隊。憑藉1個進球和2次助攻，李承元迄今為止一直是南韓陣中表現最突出的球員，緊隨其後的是才華橫溢的金容學。

由於原一號門將金俊洪曾經出現低級失誤，後備門將文賢浩（21號）上仗正選對岡比亞出色，今仗或續任正選。（Getty Images）

在小組賽最後一場對陣岡比亞的比賽中表現出色後，第2號門將文賢浩可能帶給主教練金恩貞在門將選擇上的煩惱，皆因在之前對洪都拉斯的比賽中，一號門將效力忠南安山的金俊洪出現低級失誤。

正如另外的16強對碰一樣，這是另一場半斤八兩的賽事，兩支球隊同樣有能力取得勝利，但基於4年前進入決賽的經驗，我會支持南韓取得最後的勝利。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

