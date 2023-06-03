U20世盃激戰｜8強開打　森巴兵團勢贏以色列｜保夫萊特專欄

U20世盃8強的第1場賽事，將由以色列對巴西這個大衛大戰歌利亞的組合拉開序幕。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



在經過第1場的比賽失利後，由文尼薩斯執教的巴西隊在之後的小組賽表現出色，他們在周三的16強賽中繼續保持強勢，以4：1大炒突尼西亞。不過，這支5屆冠軍也有過驚險的時刻，中堅羅拔連蘭在半場結束時被紅牌趕離場，迫使他們在下半場只能10人應戰，幸好馬高斯利安納度及安德列山度士的入球，令他們上半場便以兩球領先。

巴西守將羅拔連蘭在16強一仗半場結束時被紅牌趕離場，今場須要停賽。（Getty Images）

文尼薩斯的球隊下半場在突尼西亞大舉壓上反攻時始終保持冷靜，馬菲奧斯馬田斯最後時刻的入球和山度士在比賽中的第2個入球，幫助這支南美冠軍隊以一場大勝進入8強。失去了今仗需要停賽的連蘭對巴西來說，希望不會有太大的影響，杜格拉斯文迪斯很可能會頂替其位置擔正。

巴西隊長安德列山度士上場梅開二度。（Getty Images）

這可能為處於劣勢的以色列提供了另一個理由讓他們相信自己可以繼續創造奇蹟，在迄今為止他們已經超出所有U20世盃賽前大家對其的預計成績。他們在周二的16強賽中以1：0戰勝烏茲別克，這是我們很典型地從希姆帶領的以色中看到的鮮明防守為上風格，強大的守衛、可靠的門將，加上最後絕殺的入球再次引領他們邁向成功。

以色列挺進8強，所倚靠的是鮮明的防守為上風格，強大的守衛，以及可靠的門將。（Getty Images）

就像他們對日本的最後一場分組賽般，依靠後備球員換入場在最後關鍵時刻入球，阿南哈列利第97分鐘的近距離射門，確保了以色列的童話故事得以延續下去。去年夏天的U19歐國盃4強曾擊敗法國隊的經歷讓首次亮相U20世盃的以色列相信要打敗巴西隊也不是遙不可及，但實際上他們面臨著一項極其艱鉅的任務，如果他們想要再晉一級，需要的不僅僅是運氣。儘管我很希望看到以色列能繼續創造奇跡，但巴西實力太強，預料森巴兵團能晉級4強。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

