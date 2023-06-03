U20世盃激戰｜8強惡鬥展開　睇好巴西意大利攜手取勝晉級

隨着東道主阿根廷爆冷出局，巴西頓成今屆U20世界盃的奪標大熱，「足球王國」於8強面對以色列，相信不會遇到太大考驗。（球賽編號：FB2236 ，6月4日凌晨1時30分開賽，FIFA+網頁及App直播）。



巴西在16強以4：1大破突尼西亞，儘管中堅雷蘭在半場已被逐，但比賽過程尚算輕鬆，幾名前線球員表現越見信心，禁區頂的組織越見有默契，前鋒馬高斯李安納度（Marcos Leonardo）藉12碼將今屆入球增至4球，隊長安德列山度士（Andrey Santos ）在上仗也梅開二度。

巴西鋒線人才濟濟，例如馬菲斯馬田斯的埋門把握力便很出色。（Getty Images）

另一個可以留意的巴西小將是馬菲斯馬田斯（Matheus Martins），這名19歲前鋒在富明尼斯出道，今年獲意甲烏甸尼斯收購，但旋即借到了英冠的屈福特汲取經驗，他的特點是埋門十分冷靜，今仗亦隨時取得「士哥」。

以色列在16強驚險淘汰烏茲別克，但整體實力不算很強。（Getty Images）

以色列上場到補時才「絕殺」烏茲別克，球隊防守尚算不錯，但進攻上沒太多板斧，遇上巴西恐怕只能在8強止步了。

同日另一場8強賽事，哥倫比亞大戰意大利（球賽編號：FB2237，6月2日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播），也是一場神射手寶座爭奪戰：哥倫比亞一對射手奧斯卡哥迪斯（Óscar Cortés）及湯馬斯安祖（Tomás Ángel），分別射入了4球及3球；意大利的卡沙迪爾（Cesare Casadei）則已攻入5球，高踞射手榜首。

哥倫比亞射手湯馬斯安祖，是前名將安祖的兒子，早被視為明日之星。（Getty Images）

哥倫比亞上仗以5：1狂勝斯洛伐克，但主要是斯洛伐克後防錯漏頻頻，今仗面對力挫勁敵英格蘭的意大利，勝負難料，但相信入球肯定不少。

意大利前鋒卡沙迪爾，與哥倫比亞兩名射手，今仗爆發神射手爭奪戰。（Getty Images）

英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）為8強首日賽事作分析，可按以下連結觀看：

保夫萊特專欄｜8強開打 森巴兵團勢贏以色列

保夫萊特專欄｜意大利經得起考驗 再晉一級