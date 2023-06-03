U20世盃激戰｜意大利經得起考驗　再晉一級｜保夫萊特專欄

哥倫比亞和意大利周六將在8強相遇，兩支球隊都希望贏得他們有史以來的首個U20世盃冠軍。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



由赫達卡迪拿斯帶領的哥倫比亞在2003年曾獲得賽事季軍，而紐斯亞達的意大利隊則在2017年和2019年都進入了4強階段，無論哪支球隊在這裡取得最後勝利，都很有機會首次晉身決賽，皆因不少人認為他們身處的晉級路途較輕易。在艱難的C組中脫穎而出後，哥倫比亞繼續保持出色的狀態，並在周三的16強賽中以5：1大勝斯洛伐克，證明了自己作為有力爭奪皇者寶座的實力。

奥斯卡確迪斯和湯馬士安祖，上仗各自梅開二度。（Getty Images）

奥斯卡確迪斯和湯馬士安祖各梅開二度，加上艾斯派拿亦建一功，最終他們取得勝利。儘管這支南美錦標賽4強分子本來就被看高一線，但如此壓倒性的大勝相，信會令教頭卡迪拿斯相當滿意。確迪斯和安祖現在分別在今屆比賽中射入4球和3球，如果能在這場比賽戰勝意大利，他們將有很大的機會將金靴獎帶回哥倫比亞。

哥倫比亞上仗大炒斯洛伐克，表現極具冠軍相。（Getty Images）

在經歷了分組賽的起伏後，意大利人在周三的16強賽中恢復到其最佳狀態，並把另一冠軍熱門英格蘭送回家鄉。巴丹斯和卡沙地的入球足以令意大利以2：1擊敗英格蘭，並一報回去年夏天歐國盃上不敵英軍之仇，而此前分組賽中擊敗巴西隊也令人們開始關注這支才華橫溢的意大利。

卡沙迪爾表現光芒四射，在今屆比賽中累積至5個入球。（Getty Images）

當中，卡沙地將獲得最多的喝彩，他對英軍的入球使他在今屆比賽中累積至5個入球，但是柏拉迪和法迪安蒂這兩名中場球員同樣是球隊成功的關鍵，這個鐵三角組合是這場比賽意軍再下一城的關鍵。哥倫比亞今次大賽的表現令人感到興奮，但意大利已通過擊敗冠軍熱門球隊證明自己的實力，所以我認為意大利會勝出今場比賽。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

