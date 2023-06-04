U20世盃激戰｜南韓尼日利亞旗鼓相當　入球「大」激鬥

上屆U20世界盃亞軍南韓在16強以精彩的表現，淘汰了厄瓜多爾，但他們在16強卻遇上今屆賽事最大黑馬尼日利亞；該非洲勁敵繼分組賽擊敗意大利後，16強竟爆冷踢走了東道主阿根廷，南韓要再進一步並不容易。（球賽編號：FB2299 ，6月5日凌晨1時30分開賽，FIFA+網頁及App直播）。



南韓在對厄瓜多爾的賽事中，陣中「10號仔」裴峻浩表現技驚四座，他先長傳助攻高大中鋒李英俊近門射入，之後自己也射入一球，最終帶領球隊以3：2取勝；而他所入一球，充分反映他的足球智慧，他接應橫傳後，「first touch」便以後腳推前，對方守將滿以為他會順勢抽射便作出攔截，但裴峻浩的起腳卻是假動作，完全騙過守衛後才輕鬆「熨」入網窩。

南韓中場裴峻浩技術精湛，是球隊的進攻泉源。（Getty Images）

裴峻浩現效力南韓國內球隊大田市民，他左右腳純熟，技術精湛，獲譽為前大田市民球星黃仁範的接班人，甚至有輿論認為他未來能成長到比利時球星奇雲迪布尼的高度。

尼日利亞隊長巴美耶近日捲入不少是非風波，或許會動搖球隊的士氣。（Getty Images）

尼日利亞在16強面對奪冠大熱阿根廷，被看淡下卻先開紀錄，然後擋住了東道主的圍攻，更在補時階段憑突擊再下一城，實力不容小覷。不過，尼日利亞近日被報到的焦點卻是，陣中球星涉嫌年齡「報細數」，隊長巴美耶（Daniel Bameyi）所效力的Yum Yum Club又被說成是子虛烏有，雖然球隊一再澄清，但或許會動搖軍心。

兩軍實力旗鼓相當，勝負難料，但南韓今屆賽事4場有3場總入球都超過2球，因此入球大絕對可以考慮。

美國（白衣）在今屆4場賽事未失一球，防守力極強。（Getty Images）

同日還有一場8強賽事，由美國對烏拉圭（球賽編號：FB2298，6月5日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）。兩軍實力接近，但鑑於美國至今未失一球，而烏拉圭連續兩場都只以1：0小勝對手，所以不如博入球小更穩陣。