U20世盃激戰｜太極虎有力再爆冷　挫超霸鷹入4強｜保夫萊特專欄

南韓和尼日利亞雙方在周日八強中相遇時，將希望保持首次獲得U20世盃冠軍的希望。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



U20亞洲盃4強分子南韓對上一次參加2019年U20世盃時在決賽中落敗，而尼日利亞也曾在1989年和2005年的U20世盃進入決賽，這一次雙方都希望更進一步，成為歷史上第二支非歐洲或非南美洲的U20世盃冠軍。

南韓在16強戰勝了厄瓜多爾，延續了良好的狀態。（Getty Images）

金恩貞帶領的太極虎在分組賽階段保持不敗兼曾戰勝法國隊，證明四年前在烏克蘭獲得亞軍的成續並非曇花一現，而他們在周四的16強賽中戰勝了厄瓜多爾，延續了良好的狀態。事實再一次證明他們的穩守突擊及死球處理相當有效，上半場李英俊和裴俊浩的入球以及下半場崔錫賢的頭鎚令他們以3：2贏得最後的勝利。

南韓球員裴俊浩上場攻入1球。（Getty Images）

李勝元在今屆比賽中已錄得3次助攻，如果保素執教的尼日利亞隊能夠找到遏制這位20歲球員高超的死球處理的方法，將能大大減低南韓隊的威脅。

在分組賽階段戰勝意大利之後，尼日利亞在周三淘汰了東道主阿根廷，除了爆了16強比賽的最大冷門外，也進一步證明了他們有力在今屆比賽中爭冠。穆哈默和沙杰的入球足以讓球隊以2：0戰勝六屆冠軍，但更令人讚賞的是一對中堅拍檔費達歷克和奧禾滋將出色的防守表現。

尼日利亞沙杰的入球，讓球隊以2：0戰勝六屆冠軍阿根廷。（Getty Images）

這對拍檔整場比賽一共完成了19次解圍，在地面搶斷上有80%的成功率外，在捱過了比賽的大部分時間裏承受着沉重的壓力，兩子加上門將安尼亞保素在已證明自己有力靠其質素改變比賽下，無疑將在與南韓的比賽中扮演重要的角色。基於兩隊不盡相同的球風，這看起來將是一場非常有趣的的比賽。在擊敗意大利和阿根廷後，許多人或會認為尼日利亞能再次突圍而出，但我對南韓印象更深刻，並覺得他們能晉級。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

