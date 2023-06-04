U20世盃激戰｜防守大師對決　美國秤先烏拉圭｜保夫萊特專欄

美國和烏拉圭將在周日的8強比賽中相遇，兩支球隊都希望能再晉一級一圓首次捧盃的美夢。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



兩隊合計共31次參賽，很難相信這兩個國家都未曾奪冠，但正正如此有足夠的理由讓雙方都認為今屆便是在世界舞台上舉起獎盃的理想機會。

米基華拉斯的美國隊贏得了過去四屆U20中北美洲錦標賽中的三次冠軍，他們對成功的感覺並不陌生，將有足夠的信心進入這場比賽，而現時他們已追平自己在U20世盃的最佳成績紀錄。在分組賽全勝姿態晉級後，美國隊在周二的16強賽中再以4：0大破新西蘭隊，令許多人相信今次的美國隊人才濟濟，可能是為榮譽而戰的黃金一代，而且不僅限於今次的比賽中，也能看見這支球隊的未來數年前途一片光明。

美國隊在16強賽以4：0輕取新西蘭。（Getty Images）

卡迪高威爾是他們的頭號射手，他在本屆錦標賽中已經攻入三球，而路拿則是他們的頭號創造性人物，至今已貢獻了三次助攻，他們都希望在對陣烏拉圭隊的比賽中能再次保持最佳狀態，皆因烏拉圭隊可能是他們在今次比賽中遇過最強的對手。

烏拉圭悍將盧西安奴洛迪古斯上場領紅離場，意味這支U20南美錦標賽亞軍今將要變陣出擊。（Getty Images）

在E組以6分的成績出線後，保路利帶領的烏拉圭以1：0戰勝了岡比亞，因此晉身到8強，但在那場比賽中盧西安奴洛迪古斯領紅離場，意味這支U20南美錦標賽亞軍將為此至少要進行一個人腳上的調動。失去一個關鍵前場進攻球員對烏拉圭來說可算是一個打擊，皆因目前為止洛迪古斯已經在U20世盃的四場比賽中擔正：而在四場比賽中三場不失球之後，烏拉圭無疑希望通過另一場防守穩固的表現取得成功。

馬迪亞斯阿巴度和法蘭高干沙利斯兩人合共的四個進球和兩次助攻也將是烏拉圭前場質素的保證，但他們在對陣美國時相信不會過得太好，美國隊至今在U20世盃上一球不失。我可以預計這是一場激烈的比賽，兩邊的防線將難以被攻破，但我認為美國隊會秤先晉級並首次殺入4強。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

