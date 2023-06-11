曼聯曼城兩代英超三冠王比拼　99紅魔勝在刺激　23藍月實力輾壓

曼城在周六晚歐聯決賽擊敗國際米蘭，首度封王，加上英超及足總盃冠軍，成為英超史上第二支三冠王球隊。上一隊是曼聯，紅魔在1999年創造歷史，成為英超史上首支三冠王。對比兩支英超三冠王，當年的曼聯與今年的曼城，哪一支更強大？哪一隊擁有更壓倒性的實力？即比較他們的封王之路。



【英超】

99年曼聯：當年，曼聯的成績是38戰22勝13和3負，以79分贏得英超冠軍，得球80球，失球為37，得失球+43。曼聯與阿仙奴鬥得激烈，戰到最後一輪，在煞科日擊敗熱刺後才確定封王，僅贏1分之差。

回顧99年英超：蘇斯克查大四喜最經典 英超險勝阿仙奴封王

曼聯最後一輪聯賽對熱刺，舒寧咸跟對手爭頂。（Getty Images）

23曼城：今季，曼城的成績是38戰28勝5和5負，以89分贏得英超冠軍，得球94球，失球33球，得失球+61。雖然阿仙奴今季長時間排榜首，但季尾自爆，曼城後來居上，提早3輪封王，最後與亞軍的差距有5分。

基亞利殊親吻英超獎盃。（Getty Images）

小結：由分數到得失球，23曼城都比99曼聯好。99曼聯要到最後一周才贏到冠軍，相反曼城今季提早奪標。故此，曼城在英超的實力輾壓程度，比當年的曼聯還要強。

【足總盃】

99年曼聯：第4圈靠尾段連入兩球贏利物浦，第6圈要跟車路士踢重賽才晉級。入到4強，跟阿仙奴上演可能足總盃史上最刺激的兩場比賽，重賽加時靠傑斯的金球奠勝。決賽對紐卡素不算難踢，輕取2：0捧盃。

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英格蘭足總盃4強重賽，傑斯在加時射破阿仙奴的大門，奠定勝局。（Getty Images）

23年曼城：在第3圈及第4圈都要面對Big 6球隊，結果先以4：0大破車路士，再以1：0贏阿仙奴。之後3輪的對手完全難不到曼城，直至決賽，遇上曼聯，贏2：1捧盃。般奴費南迪斯在決賽所入的12碼，是曼城在今屆足總盃唯一的失球。

曼城擊敗曼聯，贏得今屆足總盃冠軍。（Getty Images）

小結：99曼聯的晉級之路充滿戲劇性，十分精彩刺激，有點驚險。相反，23曼城就沒有驚險，以不失球姿態入到決賽。如果從球迷睇波角度，當然99曼聯好看，但論實力輾壓程度，還是今年曼城秤先。

【歐聯】

99年曼聯：在分組賽入死亡之組，對拜仁慕尼黑及巴塞隆拿4戰皆和，僅贏邦比兩場，以10分次名晉級。在8強，曼聯兩回合以3：1贏國際米蘭，到4強，曼聯首回合賽和祖雲達斯，次回合一開波連失兩球，之後連入3球反勝。在決賽，曼聯有堅尼及史高斯停賽，處於劣勢，大部分時間落後0：1，直至補時連入兩球，反勝2：1奇蹟捧盃。

回顧99年歐聯：決賽補時轟兩球逆轉 反勝拜仁完成偉業

曼聯決賽在魯營球場對拜仁。（Getty Images）

23年曼城：在分組賽遇上多蒙特及西維爾保持不敗，以14分首名晉級。在16強到4強，曼城在作客回合都跟對手踢成1：1，但一到主場，曼城可說是無敵，大破RB萊比錫7：0，面對拜仁輕取3：0，對皇家馬德里照炒4：0。最後，曼城在決賽以1：0擊敗國際米蘭捧盃。

小結：跟足總盃類似，99年曼聯贏得蕩氣迴腸，劇情滿分，驚險地化危局為勝仗，但講到實力輾壓程度，不如今年的曼城。曼城的表現穩如泰山，一出手進攻，什麼拜仁、皇馬都要束手就擒。

【總結】

單論對同時代球隊的實力凌駕性，23年曼城明顯強於99年曼聯。當年曼聯三冠王之所以經典，除了是創先河外，過程多難忘大戰，又反勝，又絕殺，戲劇性滿分。曼城就沒有那麼多驚險勝仗，反而多技術性擊敗，在3條戰線皆以無敵姿態封王。