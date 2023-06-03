英足總盃決賽｜哥迪奧拿盛讚曼聯大有進步　曼城會派二號門將把關

英格蘭足總盃決賽，曼城周末在溫布萊球場對曼聯。曼城領隊哥迪奧拿周五賽前開記者會，表示會在決賽沿用一直在國內盃賽打正選的二號門將史提芬奧迪加。他還大讚曼聯由開季至今大有進步，並指曼聯領隊坦赫格是一位非常專業的教練，會以最佳的方式執教球隊。



哥迪奧拿表示，季初的曼聯與如今的曼聯是兩支截然不同的球隊，「他們進步了很多，很有實力。」在聯賽首循環，曼城主場以6：3大勝，到次循環作客奧脫福以1：2落敗。

「當你看看曼聯過去4到5個月的發展，就知道他們是一支不同的隊伍了，跟去年10月那次交相比。跟到在1月，我們踢得好但輸波了。現在，我覺得曼聯又進步了，變成更清晰及有組織，實力更強。這是曼聯，一直是一支實力分子，當摩連奴或其他領隊執教時，他們也是一直很強。」哥帥說。

哥迪奧拿及坦赫格在拜仁慕尼黑曾經合作，當哥帥執教拜仁一隊時，坦赫格就是二隊教練。哥帥說：「他代表了專業，總會用最佳的方式執教。我不能說我們是朋友，我們的接觸其實不多。曼聯擁有了一位優秀的領隊。」

在陣容上，哥迪奧拿表示會起用奧迪加把關，首席門將艾達臣退居後備。他解釋：「奧迪加將會上陣，就像我以前在巴塞隆拿及拜仁的時候，踢國內盃賽的門將會繼續負責踢決賽。」

曼城已贏得英超，離三冠王尚有兩場決賽，哥迪奧拿說：「我們只會考慮目前這一場比賽要怎樣做，沒有其他。我們會分析對方的強處，還有檢視我們的弱點。」他希望曼城盡全力，專注踢好這場足總盃決賽。

有記者問到，貝拿度施華會否在夏天離場，哥迪奧拿說：「我們還有一場比賽要踢，在歐聯。我希望不會，希望不會，但我不知道。」