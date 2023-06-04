英足總盃決賽｜根度簡兩入窩利　曼城挫曼聯捧盃　續向三冠王進發

今年英格蘭足總盃獎盃，將落在曼市雙雄手上，史上首度在足總盃決賽上演「曼市打吡」；曼城在開賽僅13秒便由根度簡閃電先開紀錄，但曼聯卻藉12碼追平，雙方半場以1：1打成平手；不過根度簡在易邊後再入一球，卒助曼城以2：1贏波捧盃，繼續向三冠王進發。



曼城第一個攻勢便開紀錄，後防長傳上前，曼聯中堅域陀連迪洛夫與曼城中場奇雲迪布尼爭頂下，皮球飛到禁區頂，根度簡第一時間「窩利」抽射，皮球直飛網角，也令「藍月亮」在開賽僅13秒便閃電打破僵局。

根度簡在開賽僅13秒便為曼城先開紀錄。（路透社）

3分鐘後，曼城差點便再入一球，但洛迪接應迪布尼罰球傳中一頂，皮球僅貼柱出界。

曼聯失波後患得患失，中場老大哥卡斯米路也做了幾次叫隊友冷靜的手勢，但形勢沒有太多轉變，要到23分鐘才組織到較似樣的攻勢，但拉舒福特接應傳中卻告頂斜。

般奴費南迪斯主射12碼中鵠，為劣勢的曼聯追成1：1平手。（路透社）

不過，曼聯在32分鐘意外追平，當時曼城中場基亞利殊與雲比沙卡爭頂，皮球彈中基亞利殊左手，球證經VAR後判罰12碼，般奴費南迪斯主射中鵠。

基亞利殊意外地手碰到皮球，他十分不滿球證因此判罰12碼。（Ｇetty Images）

曼聯扳平後士氣如虹，拉舒福特多次在反擊中產生威脅，而中堅華拉尼及後接應角球撞射，亦幾乎助球隊反超前，但皮球僅告斜出，也令雙方半場以1：1打成平手。

根度簡再入一球「窩利」，助曼城領先至2：1。（路透社）

易邊後僅6分鐘，根度簡又以「窩利」建功，他接應迪布尼右路開出的死球，然後於禁區頂左腳第一時間施射，雖然射門不算強勁，但勝在角度「刁鑽」，令曼聯門將迪基亞也鞭長莫及。

曼聯後備入替的加拿度有一記禁區邊的「熨射」十分有威脅，但皮球擦柱出界，難怪他一臉失望。 （路透社）

曼城再度領先後，以控制為主，雖然控球較多，但埋門卻不多，相反拉舒福特63分鐘一記禁區邊的勁射高出，還有加拿祖的「熨射」擦柱而出，更具威脅。

曼城門將奧迪加在補時將麥湯米尼的頭槌攻門撲出底線，助球隊以2：1贏波捧盃。（路透社）

曼聯在最後階段換入韋格賀斯、麥湯米尼等加強攻力，也頻以長傳及傳中高空轟炸曼城後防，而且差點在補時間段在混戰中建功，可是麥湯米尼的近頂被奧迪加撲出底線；最後曼城守住2：1勝果捧盃，繼續向今季三冠王進發，他們下周末將與國際米蘭爭奪歐聯冠軍。

曼城主帥哥迪奧拿賽後深情擁抱今仗贏波功臣根度簡。（路透社）

曼城繼2018/19年球季後，再度捧起足總盃，這也是他們第7次捧走足總盃。（Gettyy Images）

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曼城正選陣容（3-2-4-1）

門將：史堤芬奧迪加

後衛：基爾獲加、魯賓戴亞斯、文路爾艾簡治

防中：史東斯、洛迪卡斯簡迪

攻中：貝拿度施華、奇雲迪布尼、根度簡、基亞利殊

前鋒：艾寧夏蘭特



曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡、華拉尼、域陀連迪洛夫、勞基梳爾

防中：卡斯米路、費特

攻中：般奴費南迪斯、基斯甸艾歷臣、查頓辛祖

前鋒：拉舒福特

