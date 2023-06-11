U20世盃激戰｜意大利愈戰愈勇　死球殺着可破烏拉圭堅韌防線捧盃

意大利與烏拉圭都曾捧過世界盃冠軍，卻未嘗贏得U20世界盃，如今雙方於決賽碰頭，將有一方締造紀錄；小意軍愈戰愈勇，能否攻破烏拉圭的堅韌防線，還看他們的死球戰術。（球賽編號：FB2462 ，6月12日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）。



暫列射手榜首的卡沙迪爾（Cesare Casadei），當然是意大利能躋身決賽的關鍵球員，但這名20歲中場能有這樣的入球效率，還要多得球隊的死球戰術；事實上，卡沙迪爾所入7球中，有5球來自死球，而意軍在今屆賽事入了13球，其中6球便是來自死球。

意大利的死球戰術極具效率，今屆賽事便藉死球取得6個入球。（Getty Images）

意大利陣中有兩名死球專家，一是效力安玻里的巴丹斯（Tommaso Baldanzi），另一是上仗直射罰球入網的柏芬迪（Simone Pafundi）。年僅17歲的柏芬迪現效力烏甸尼斯，左腳純熟，獲譽為有潛力成為下一個美斯。

柏芬迪左腳射術了得，上場對南韓時便直入了一個漂亮罰球。（Getty Images）

柏芬迪在去年11月獲意大利國家隊主帥文仙尼徵召，並於對阿爾巴尼亞一仗披甲，獲得首頂大國腳「喼帽」；相信他今仗也會擔任後備殺手，在意軍未能打破缺口時再獲上陣機會。

烏拉圭防守穩健，前線就靠快速靈活的杜亞迪突擊。（Getty Images）

U20世界盃晉級圖

烏拉圭整體表現沒有意大利那樣亮眼，但他們的防守卻不容小覷，今屆6場比賽竟有5次保持清白之身，唯一失波及敗陣一仗，是小組賽以2：3不敵英格蘭。該仗英格蘭以傳統長傳急攻，撞散了烏拉圭的防線，意大利今仗能否同樣利用高空優勢，將是勝負關鍵。

南韓今屆賽事表現不俗，隊長李勝元尤其出色。（Getty Images）

同日較早時間尚有季軍戰，由以色列對南韓（球賽編號：FB2461，6月12日凌晨1時30分開賽，FIFA+網頁及App直播）。南韓今屆賽事表現可人，對意大利一仗一直守住1：1和局，緊纏對手至86分鐘，才被一記漂亮罰球射破大門，如果今仗對以色列繼續發揮團隊精神，相信可以摘下季軍。

以色列今屆賽事先後在小組賽及16強殺退了兩支亞洲隊伍日本及烏茲別克，他們能否在季軍戰再擊敗南韓呢？（Getty Images）

英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）為季軍戰及決賽作分析，可按以下連結觀看：

保夫萊特專欄｜博意大利拉「圭」成功掄元

保夫萊特專欄｜南韓經驗佔優 可成季軍

即睇保夫萊特點評意大利奪冠機會