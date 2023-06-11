U20世盃激戰｜博意大利拉「圭」成功掄元｜保夫萊特專欄

U20世盃進入4強階段，頭場由異軍以色列惡鬥烏拉圭，將會為各自歷史譜上新的一章。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



經過50場娛樂性十足的賽事後，今屆U20世盃決賽終於由烏拉圭和意大利兩支令人期待的球隊對壘，爭奪冠軍殊榮。今屆賽事意外賽果不斷，所以決賽由兩支史上從未贏過冠軍的球隊爭奪，亦屬順理成章，但無疑兩隊於今屆賽事的水準發揮穩定，他們值得擁有決賽席位。

意大利連挫巴西、英格蘭和哥倫比亞等強隊晉身決賽。（Getty Images）

意大利首場分組賽就曾擊敗巴西，及後亦力挫英格蘭和哥倫比亞晉身決賽，證明他們實力強橫。周四他們於4強擊敗南韓時所表現出的天賦，絕對會令教練倫斯亞達能夠執教他們而感到榮幸。

來自卡沙迪再一次的入球，還有柏芬迪的美妙罰球破網，助意大利以2：1淘汰南韓，而無論決賽賽果如何，幾可肯定卡沙迪將會成為今屆賽事金球獎得主。

意大利中場卡沙迪爾已總共交出7入球及1助攻，企穩射手榜首位。（Getty Images）

這位來自車路士的年輕球員，在舉辦今屆賽事的阿根廷土壤上已總共交出7入球及1助攻，此子勢必延續勇態至決賽中，助意大利贏得史上首個U20世盃冠軍，以完成其個人突破性的球季。

但卡沙迪和意大利的決賽對手烏拉圭，亦是支韌力十足的隊伍，他們此前於分組賽曾兩度陷入出局邊緣，最終仍能殺入周日晚上的決賽，他們必定會祈求獲幸運女神再一次的眷顧。

烏拉圭今屆賽事越戰越勇，6場賽事已有5場保持清白之身。（Getty Images）

教練馬些路保利帶領的烏拉圭今屆賽事越戰越勇，6場賽事已有5場保持清白之身，這支U20南美國家盃亞軍自1997及2013的決賽飲恨後，今仗必欲再一次倚賴其鋼鐵般的防守掄元。保斯利及馬度奴是烏拉圭的防守核心，他們必需將頂峰的狀態帶入決賽，以抵擋意大利的進襲，尤其考慮到意軍是他們面對過的對手之中，攻擊力最銳利的隊伍。

在球場的另一端，杜亞達在每場淘汰賽都是烏拉圭的唯一入球者，他在周四4強戰亦延續了此項紀錄，憑其入球助烏拉圭以1比0氣走以色列，這名19歲小將定必希望在周日的決賽取得其今屆賽事的第4個入球。

烏拉圭杜亞達在每場淘汰賽均取得入球。（Getty Images）

在U20世盃往績上，烏拉圭和意大利對壘曾各勝一場，加上各自亦有與冠軍擦身而過的經歷，所以兩支非常相似的球隊對碰，必定會是場勢均力敵的決賽。考慮到意大利在殺入決賽前曾淘汰好幾個足球大國，這些經驗會讓我將他們稍為秤先，我預計意大利將會獲得最後勝利，成為今屆賽事冠軍得主。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

