U20世盃激戰｜南韓經驗佔優　可成季軍｜保夫萊特專欄

以色列和南韓將在周日的U20世盃季軍戰中相遇，他們都希望將4強的失利陰影拋諸腦後。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



在錯過決賽一席後，踢季軍戰的動力通常對很多球隊來說不會有太大的動力，但我肯定這兩支球隊都渴望全力以赴將季軍帶回國土，以為今次一路走來成功的大賽留下最後的深刻記憶。

以色列8強淘汰巴西是球隊在本屆製造的最大驚喜。（Getty Images）

夏姆帶領的以色列相信會很高興能夠在他們的第一次U20世盃參賽中從小組賽突圍而出，而且距離踏入決賽僅有一場之差的事實，標誌着他們向前邁出了巨大的一步。通過8強淘汰巴西為今次比賽帶來最大的震撼彈，他們用行動證明自己在去年夏天的U19歐國盃中獲得亞軍並非僥倖，而剛過去的4強他們本有機會能擊敗烏拉圭。

以色列門將沙法迪今屆一直表現出一流狀態。（Getty Images）

對於一支今屆的最強黑馬來說，第3名的成績結束這次比賽可謂完美不過，如果沙法迪、林堅和列維禾能夠在比賽中保持他們今屆一路的狀態，南韓將面臨艱難的挑戰打敗他們。但作為U20世盃的常客，金恩貞的南韓將有信心令亞洲球隊能連續兩屆帶着獎牌回家。在2019年的U20世盃獲得亞軍後，太極虎本應被寄予厚望再次進入決賽，但遺憾地他們在周四4強的比賽以1：2不敵意大利。

南韓陣中效力江原FC的中場球員李勝元，很大機會成為賽事的助攻王。（Getty Images）

周日的季軍戰提供了他們一個額外爭取佳績的機會，而且他們將有可能成為有史以來第一個贏得U20世盃季軍的亞洲國家，因此額外增加了他們的動力。在4強對陣意大利隊的比賽中進球後，李勝元看起來將再次發揮巨大的影響力，這位江原FC的中場球員很大機會成為賽事的助攻王。

李勝元的表現很可能會決定南韓的命運，雖然我在整屆比賽中都對這兩個國家印象深刻，但我認為南韓的經驗會讓他們在這場比賽中脫穎而出，成為賽事的季軍。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

