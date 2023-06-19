單車熱話｜領先車手掛住慶祝　終點前幾米大逆轉　笑容凝固變茫然

一日未過終點，都不要慶祝！

上周六（17日）在法國隆河省（Rhône）的一項單車比賽，同屬一支車隊的艾薩克（Rémi Arsac）及美爾（Charly Merle）雙雙帶頭回去終點，以為穩操勝券，一起放慢速度，搭住隊友肩頭一起衝線。怎料最後殺出個程咬金，另一支車隊的魯特（Simon Ruet）最後全力衝刺，壓過艾薩克及美爾，後上成為冠軍。



Grand Prix Cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise上周六舉行。（網上圖片）

這項單車賽名為Grand Prix Cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise，今年有84位車手參賽，他們要鬥28個圈，賽道全長92公里。

穿白衫的艾薩克及美爾以為冠軍在望，鬆懈起來慶祝，茫然不知魯特正全力衝刺。（網上圖片）

來自EC Saint-Étienne-Loire車隊的艾薩克及美爾領先到終點前幾米，兩人眼看衝線在望，冠軍也即將到手，便鬆懈起來。兩人放慢速度，踩近彼此，用手搭住對方的肩頭，慢慢享受勝利的喜悅。

魯特終點前從後趕過掛住慶祝的艾薩克及美爾。（網上圖片）

魯特先一步衝線的一刻。（網上圖片）

艾薩克及美爾完全沒有為意，VC Villefranche Beaujolais車隊的19歲車手魯特正全力追上來。在進入最後一圈時，魯特仍比艾薩克及美爾慢約40秒，但他沒有放棄，堅持到終點前，終於發現機會。

相信離終點線前只有幾米，魯特如飛箭般眨眼間超越了艾薩克及美爾，首先衝線，贏得這項比賽的冠軍。輕敵的艾薩克及美爾就分別得亞軍及季軍。後上奪標的魯特賽後說：「我從未沒有放棄，一直堅持，當我發現差距穩定下來，我的信心就回來了。最後幾公里，我看到他們就在前面，所以我落力衝刺。這是一場不可思議的勝利。」

穿紅衣的魯特後上封王，穿白衣的艾薩克及美爾就得亞軍及季軍。（網上圖片）

亞軍的艾薩克沒有回應，而美爾就大方地說：「這是非常失望，正常而言，我們應該贏了。我們停止再踩，看看我們之間誰會先一步過終點贏冠軍。沒有人通知我們，魯特在後面踩上來。尤其是我們專注不足，這會是我們的一課教訓。」

魯特力壓艾薩克及美爾，站上頒獎台最高。（網上圖片）