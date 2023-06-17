單車｜環瑞士單車賽生意外　相撞後車手墮峽谷死亡　年僅26歲

撰文：陳旭暉
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巴林勝利（Bahrain Victorious）單車隊昨日（16日）宣布，他們隊內瑞士單車手真奴美達（Gino Mäder）前一天在環瑞士賽道第五站的下坡衝刺期間，因意外與對手相撞而去世，年僅26歲。

據CNN報道，當時真奴美達在比賽開始近200公里時高速下坡，與美國車手Magnus Sheffield相撞後跌入峽谷之中，隨後被發現在水中不省人事。

巴林勝利在聲名中指，當時他已馬上被救援直升機送至鄰近醫院搶救，但最終在周五早上11時30分去世，「我們整個團隊都為這場慘痛事故感到悲傷萬分，在這個極其艱難的時刻，我們的思念和祈禱與真奴美達的家人及親人同在。」

巴林勝利車隊在官網聲明中確認真奴美達去世。（巴車勝利車隊官網）

「巴林勝利車隊將帶着他的榮譽繼續騎行，在我們每條比賽的賽道上都留下他的憶記。我們決心展現真奴美達所表現出的精神和激情，他將永遠是我們團隊不可或缺的一部分。」車隊在聲明中又稱讚真奴美達是一名有才華及奉獻精神的車手，「感謝你為球隊帶來光芒及歡樂，我們將永遠懷念你，不論是作為一名車手還是人。」

真奴美達年僅26歲，去年曾贏下環西單車賽的青年組別冠軍。（路透社）

26歲的真奴美達自2021年加入巴林勝利，同年他贏下環意單車賽（Giro d'Italia）第六站，以及環西單車賽（Vuelta a España）的青年組別冠軍。賽場外他亦熱心公益，真奴美達去年曾在Twitter上表示自己有幸看過冰川，但同時因為世界上的冰川每年損失大約 3000億噸，他希望下一代亦能有同樣體驗，因此宣布2022賽季每一名車手落後他完成比賽，他便會捐出1瑞士法郎（約8.75港元），以應對氣候變化，最後他共捐出4529歐元（約38817港元）。

意外發生後，大會宣布賽事的第六站取消，不過在原定賽道的最後20公里路段，一眾車手以慢踩方式紀念真奴美達，同時讓6名巴林勝利的車手率先衝過終點，該處的大橫幅印有他的照片以及「我們為你騎行，真奴」字句，沿途觀眾送上不絕掌聲。

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