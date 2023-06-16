單車熱話｜31位年輕車手公然作弊　拉住電單車、隊車上斜被斷正

撰文：顏銘輝
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環意大利青年賽（Giro Next Gen）出現集體作弊，有多位車手公然在爬坡路段上做「free rider」，扶住隊車及開路電單車上山。有車迷拍下他們作弊的片段，賽後31名車手遭取消資格。

在網上流傳的2分鐘片段，地點是一處不斷上斜的髮夾彎，首先見到兩位單車手捉住一架開路電單車尾部上斜。接着的畫面更誇張，多達8名車手圍住一架隊車的左、右、後方，部分人捉住車身上斜。

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之後，又見到兩位車手拉住另一架開路電單車尾上山。電單車後，那是一班靠隊車作弊的車手，他們一手捉住車身，緩緩上斜。至拍片者前不遠，這班單車手鬆手散開，離開隊車前進。在片段尾部，還見到多位車手扶住另一架隊車上山。

事發於6月14日的環意大利青年賽第4站，賽道長118公里，以爬升為主。環意大利青年賽是一項予U23車手參與的比賽，又有外號叫「Baby Giro」。多個外國單車媒體皆有跟進報道，最初指24位車手被取消資格，後來稱31位被「DQ」。據賽事紀錄，有31位車手的成績為「DSQ」。

意大利單車總會主席達路尼（Cordiano Dagnoni）說：「我們所見的畫面，的確冒犯了那些正確看待這項運動的人。遵守規則是重要的，最令我失望的是隊車內的體育總監們，他們是最應該教育年輕車手守規則的人。」

有人分享單車手拉隊車上山的相片。（Twitter）
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