U21歐國盃｜揭幕戰比利時撼荷蘭　最強鋒線對壘勢爆發大戰

U21歐洲國家盃決賽周首日有4場比賽，除了兩支東道主格魯吉亞及羅馬尼亞先後登場外，最矚目的首推A組比利時面對鄰國荷蘭，雙方都擁有在外圍賽射手榜位居前列的鋒將，一場入球「大」騷勢將上演。



以12球榮膺U21歐國盃外圍賽神射手的葡萄牙鋒將干卡路，升格成為大國腳，沒有入選今次小葡軍大軍，令以7球居次席的比利時射手奧賓達（Lois Openda）與荷蘭中鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）更有動力爭取在決賽周「坐正」成為神射手。

奧賓達（24號）今季在法甲朗斯表現優異，可望在今屆賽事為比利時爭取不少入球。（Getty Images）

奧賓達在布魯日出道，曾到到荷甲的維迪斯，因此對荷蘭足球有一定認識，他今季轉投法甲的朗斯即大放異彩，在聯賽上陣38場射入了21球，不單在法甲射手榜排第4，更帶領朗斯取得聯賽亞軍，是比利時爭取出線的關鍵人物。

荷蘭中鋒約舒亞舒克斯身高達1.93米，有高空優勢，且其腳下功夫也不俗。（Getty Images）

至於荷蘭的約舒亞舒克斯在青年軍時期已投效德甲班霸拜仁慕尼黑，曾一度外借至比利時的安德列治，去年則轉投了博洛尼亞，雖然他還在適應意甲的風格，全季只入了2球，但憑着1.93米的身高，相信在青年級別的國際賽可以「屈機」。A組另一場由格羅吉亞面對上屆亞軍葡萄牙。

米希拉是羅馬尼亞陣中少數外流的球員，他現效力意乙的帕爾馬。（Getty Images）

同日B組亦上演兩場比賽，主辦國之一的羅馬尼亞迎擊5屆冠軍西班牙，除了靠「新赫傑」奧達維恩樸比斯古（Octavian Popescu）在中場穿針引線外，還要看快翼米希拉（Valentin Mihaila）能否在反擊中爭取入球。B組另一場賽事由烏克蘭面對克羅地亞。