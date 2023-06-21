U21歐國盃｜揭幕戰吼荷蘭旗開得勝　葡萄牙不勝無歸｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023將於本港時間星期三深夜揭開戰幔。A組兩場比賽深夜12時同時上演，比利時會先硬撼荷蘭，主辦國之一的格魯吉亞則會迎戰葡萄牙。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



橙衣兵團可旗開得勝

今場賽事對比利時及荷蘭來說都十分重要，事關葡萄牙被廣泛睇好可以A組首名姿態晉級8強，所以預期雙方將會一同競逐小組次名出線資格。

皮雅斯認為荷蘭陣中效力博洛尼亞的約舒亞舒克斯天才橫溢，控、傳、射俱佳。（Getty Images）

荷蘭於外圍賽表現出色，取得8勝2和成績，並以小組首名出線，陣中有幾位球員經已交出最高水平的表現。我認為表現最值得關注的是天才橫溢的約舒亞舒克斯。他控球技巧了得，個人技術出眾，既能夠擺脫對方守衛，也可以作出致命傳送，自己還有能力取得入球，他有可能成為今屆賽事其中一位最耀眼的球員。

荷蘭陣中有阿積士今季首席射手拜恩布洛比坐鎮，此子已曾在歐聯及歐霸等高水平賽事中競逐，實力超班。（Getty Images）

荷蘭陣中亦有阿積士今季首席射手拜恩布洛比坐鎮，所以他們擁有今屆賽事其中一條攻力最強的前線，而效力拜仁慕尼黑的中場球員賴恩格雲貝治能瞻前顧後，亦大大增強了球隊實力。

另一邊廂，比利時陣中效力朗斯的奧賓達於外圍賽表現炙手可熱，今季法甲亦只有3位球員的入球數字比他多。他引球向對方守衛推進時相當危險，其左右腳純熟，頭鎚亦了得，所以如果比利時想於A組脫穎而出的話，他的表現將會舉足輕重。

皮雅斯頗欣賞比利時球員奧賓達（24號），此子效力法甲朗斯今季攻入21球，外圍賽亦個人包辦了比利時一半入球。（Getty Images）

防守方面，修咸頓的防守中場羅美奧拉維亞沒有入選，將為其他球員帶來更多上陣機會，當中包括今季被禾夫斯堡外借到AC米蘭的韋蘭斯克斯，將有能力填補羅美奧拉維亞的位置。由於雙方陣中不乏好波之人，所以今仗應該會是一場五五波，但我認為荷蘭最終將可險勝比利時，全取3分而回。

葡萄牙揭幕戰不勝無歸

今屆其中一個主辦國格魯吉亞需要迎接有可能是最難應付的揭幕戰，因為我認為他們將要面對今屆賽事最強的球隊葡萄牙。葡萄牙外圍賽10場賽事一共攻入41球，入球數字為各隊之冠，當中更加只失3球，所以他們攻守方面都極具質素。

葡萄牙U21陣中有狼隊前鋒柏度尼圖。（Getty Images）

毫無疑問干卡路的缺陣將會對葡軍造成嚴重影響，事關他曾於卡塔爾世盃中代表大國腳對瑞士時大演帽子戲法，更加是球隊外圍賽的神射手。不過，由於陣中還有法比奧施華、柏度尼圖及域天拿等前鋒球員坐鎮，所以他們的攻擊火力依然十足。

我認為效力阿仙奴的法比奧韋拉是為球隊創造力的核心來源。雖然在球會方面，他還未得到領隊阿迪達安排出任正選，但明顯地，每當他有份落場的時候，他都能展示出他的質素。另一位由阿仙奴外借到馬賽的左閘球員紐奴泰華利斯，將會在左路側擊方面製造威脅。

葡萄牙陣中擁有阿仙奴球員法比奧韋拉（圖）及狼隊的柏度尼圖，實力相當好。（Getty Images）

由於葡萄牙實力雄厚，相信格魯吉亞今仗將難以取得任何機會。今屆他們才首次出戰U21歐國盃決賽周，我肯定他們將會相當緊張。薛泰舒維利是他們陣中最大名的球員，曾於2019年代表烏克蘭取得世盃冠軍，而他更於決賽面對南韓一仗中取得入球，及後他轉籍代表格魯吉亞。

看來他將會被安排出任正前鋒身後的位置，如果格魯吉亞能夠展開任何攻勢的話，我認為他將會是他們前場的關鍵人物。然而，由於雙方實力出現了鴻溝的差距，所以我認為葡萄牙今仗將可順利獲勝。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

