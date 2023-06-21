U21歐國盃｜狂牛「馬」上贏波　烏克蘭力克格仔兵團｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023將於本港時間星期三深夜揭開戰幔。B組於深夜12時先由烏克蘭打頭陣對克羅地亞，主辦國之一的羅馬尼亞則會於深夜2時45分迎戰西班牙。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



狂牛「馬」上贏波

很多人將會談論今場賽事，事關今屆其中一個主辦國羅馬尼亞將希望可以在這場分組賽揭幕戰中擊敗勁旅西班牙。由於羅馬尼亞得到主場布加勒斯特球迷的支持，西班牙有可能於比賽初段受到一定的壓力，但我肯定及一直以來都認為，西班牙將可好好地運用皮球，保持控球在腳，打破困局。

西班牙前鋒艾比雷斯於外圍賽階段個人攻入7球，今屆賽事值得留意。（Getty Images）

西班牙外圍賽的出色表現令人難以置信，8場外圍賽全勝，一共攻入37球只失5球，所以我視他們為今屆U21歐國盃其中一支奪冠大熱球隊。其中一位值得留意的球員是前鋒艾比雷斯，他於外圍賽階段個人攻入7球，我認為他將會是今屆賽事表現較突出的球員。

西班牙中場實力強勁，分別有今季效力維拉利爾表現出色的阿歷斯巴爾拿、入選切爾達今季最佳11人的比加維加，以及貝迪斯主力球員洛迪山齊士坐鎮。雖然沙治奧高美斯於曼城的出場時間不多，但他在藍月領隊哥迪奧拿身上學習到不少東西，亦跟隨一班世界級隊友操練，所以我認為他會於大賽中演出身價。

今季效力維拉利爾表現出色的阿歷斯巴爾拿是西班牙前線取分之匙。（Getty Images）

今仗羅馬尼亞將會陷於苦戰，大部份時間只能追逐球賽的節奏，比賽後段更加有可能會出現筋疲力竭的情況。效力意乙帕爾馬的米凱拿是球隊其中一位新星，而被費倫天拿外借的蒙迪安奴今季亦為羅馬尼亞聯賽球隊康斯坦薩燈塔攻入多個入球，並協助球隊取得聯賽冠軍。不過縱使羅馬尼亞陣中有一些好球員，我認為他們今仗將會空手而回，相信西班牙可以輕鬆獲勝。

烏克蘭力「克」格仔兵

B組方面，我認為西班牙將可以首名晉級，而其他3支球隊將會一同爭奪次名出線資格，令到今場分組賽揭幕戰對烏克蘭及克羅地亞來說都十分重要。

烏克蘭梅迪歷（中）今季於車路士表現令人失望，力爭在今屆賽事演出身價。（Getty Images）

兩軍陣中最矚目的球員是梅迪歷，他今季於車路士表現令人失望，將希望可以在今屆賽事演出身價。他多才多藝，速度方面更加令所有守衛聞風喪膽，所以，我認為他出戰今屆賽事將會有兩個目標：代表烏克蘭交出好表現，以及令新上任的車路士領隊普捷天奴留下好印象。

如此同時，他們陣中亦有多位球員，最近成功協助薩克達取得烏克蘭超級聯賽冠軍。邦達蘭高跟在2019年世青盃個人攻入4球的施根，今季並列薩克達的聯賽神射手。而蘇達哥夫及傑斯基夫是陣中最具創造力的球員，證明其球員的質素十分高。

克羅地亞的洛高史米，以7個入球成為球隊外圍賽的神射手。（Getty Images）

儘管克羅地亞只是一個小國，不過他們出產了多位頂級球員，我十分期待看到這個世代的球員會表現如何。其中一位需要留意的球員是19歲的洛高史米，他以7個入球成為球隊外圍賽的神射手，而當時他更加只得17歲。

效力德甲奧格斯堡的比約最近亦首次入選大國腳，是克羅地亞今屆賽事其中一位耀眼新星，有可能成為球隊前線關鍵人物。今仗戰況應該會相當緊湊，但我預計烏克蘭將可險勝，令球隊晉級8強的形勢變得樂觀。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

