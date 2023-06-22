U21歐國盃｜鬥捷克往績贏晒　吼小英軍首戰旗開得勝

U21歐國盃分組賽繼續上演，C組有為球迷熟悉的英格蘭出戰捷克；小英軍陣中不少球員擁有英超經驗，而且外圍賽時曾兩挫捷克，相信今場可旗開得勝。（球賽編號：FB2666 ，6月23日凌晨0時開賽，Now 630台直播）。



英格蘭在外圍賽剛巧又與捷克同組，主客兩場分別以3：1及2：1擊敗對手，實力上佔優，不過英軍最大隱憂是外圍賽入了6球的首席射手巴朗根（Folarin Balogun）竟然「轉投」了美國國家隊，令球隊的中鋒選擇減少。

英格蘭前鋒金馬倫艾治亞在外圍賽多列後備，但相信他在決賽周可獲正選一席。（Getty Images）

小英軍現時陣中不乏進攻能手，例如紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）、阿仙奴的伊美路維（Emile Smith Rowe）及諾定咸森林的傑比斯韋特（Morgan Gibbs-White）等，但他們多司職翼鋒或攻中，因此在外圍賽屢次入替巴朗根的金馬倫艾治亞（Cameron Archer）的表現舉足輕重。

英格蘭與捷克在外圍賽同組，小英軍主客兩場都奏捷。（Getty Images）

艾治亞出身自阿士東維拉青訓體系，剛過去的球季被借用到英冠的米杜士堡磨練，取得11個聯賽入球，表現不俗；他在外圍賽雖然多列後備，但仍有4個入球，相信英格蘭失去巴朗根後，他將獲得正選一席。同組另一場，則由德國對以色列。

同日D組賽事，奪冠熱門之一的法國，將面對另一勁旅意大利（球賽編號：FB2665，6月23日凌晨2時45分開賽，Now 630台直播）。法國在外圍賽所向披靡，不單以8勝2和不敗出線，還囊括小組射手榜首次席，雷恩的高爾尼（Amine Gouiri）及里昂的卡基列（Rayan Cherki）分別射入了5及4球，他們都是法國的取分之匙。

法國前鋒高爾尼上屆賽事也有參加，但未有入球，今屆捲土重來，誓要開齋。（Getty Images）

法國另一位需要關注的是中場球員卡夫蘭杜林，這位世界盃冠軍杜林之子已成為尼斯的主力球員，司職中場中路的他擁有強大的身軀，攻守強勁，亦有能力取得入球。

意大利於外圍賽表現雖然不及法國，但10場外圍賽他們依然能夠取得7勝3和的不錯成績。同組另一場，挪威將面對瑞士。

路維拿（Nicolò Rovella）雖然司職中場，但後上入球能力不俗，他在外圍賽為意大利貢獻了3球，是陣中的首席射手。（Getty Images）

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）對賽事分析，可按以下連結觀看：

皮雅斯專欄｜幼獅首戰可報「捷」 德國贏波開展衛冕路

皮雅斯專欄｜法國「細」贏意大利 挪威鬥瑞士和味濃