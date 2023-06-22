U21歐國盃｜幼獅首戰可報「捷」　德國贏波展衛冕路｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023第二日賽事，C組於深夜12時先由捷克硬撼英格蘭；同一時間衛冕德國會迎戰以色列。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



幼獅首戰可報「捷」

當年我執教英格蘭U21的時候，我一直都認為首輪分組賽的戰情將會相當緊張，但事實上英格蘭曾於外圍賽曾雙殺捷克，所以應該有助球隊減低一定的壓力。

傑斯韋治今季在諾定咸森林表現突出，攻入多個重要入球。（Getty Images）

英格蘭進入今屆賽事前有兩位球員狀態大熱。傑斯韋治今季在諾定咸森林表現突出，攻入多個重要入球，但我同樣欣賞他的不停走動及打不死精神，所以他的全能表現將影響我國的奪標機會。

效力阿士東維拉的積及藍斯在領隊艾馬利的帶領下取得巨大進步。他將會擔當為一眾前鋒製造入球機會的重要角色，另外，他後上殺入禁區的時間相當準確，亦能夠於中場取得入球。連同伊美路維、高爾彭馬、安東尼哥頓、居迪斯鍾斯及哈維艾利洛亦於陣中，所以英格蘭的實力相當雄厚。

效力阿士東維拉的積及藍斯在領隊艾馬利的帶領下取得巨大進步。（Getty Images）

另一邊廂，捷克的卡拉碧治於外圍賽一共攻入4球，最近亦協助布拉格斯巴達取得聯賽冠軍。這位進攻中場被視為捷克其中一位最有天賦的年青球員，我敢說他將會是英格蘭最大的威脅。至於同樣效力布拉格斯巴達的中場丹歷是另一位值得關注的球員，但整體上我認為捷克將會較為主守，所以他們後防需要保持組織性。

捷克的卡拉碧治（右一） 於外圍賽一共攻入4球，最近亦協助布拉格斯巴達取得聯賽冠軍。（Getty Images）

我肯定英格蘭領隊卡斯利深明，獲得首場比賽勝利的重要性，特別是他們將會於最後一場分組賽面對德國，所以我認為今仗幼獅兵團將可獲勝，全取3分。

德國可贏波展衛冕之路

衛冕冠軍德國近3屆U21歐國盃兩次封王，雖然我不認為他們在今屆賽事會成為其中一支奪標熱門球隊，但大家絕對不可以排除他們有一定的爭標機會。德國曾於外圍賽主客兩場賽事雙殺以色列，但兩場比賽戰情都相當緊湊。今屆賽事他們將會缺少了莊拿芬貝卡特，務必大受影響，事關我認為他是球隊外圍賽中表現最佳的球員。

德國曾於外圍賽主客兩場賽事雙殺以色列。（Getty Images）

換言之，奇雲沙達的表現好壞將會影響德國的贏波機會，這位翼鋒於今季季中被弗賴堡外借至賓福特後，期間表現出色。他擅於左路作出突破至底線位置，預期他會考驗到以色列的防線。

另外，我亦十分期待看到多蒙特前鋒尤素法莫高高的表現。他年僅18歲，在這個級別的比賽相對年輕，不過自16歲起便經已於德甲賽場征戰，實力毋庸置疑。多蒙特一向以培育世界級球員而聞名，他有可能成為球會下一位的新星。

德國翼鋒奇雲沙達今季季中被弗賴堡外借至賓福特期間表現出色，表現對德國U21舉足輕重。（Getty Images）

以色列於最近的世青盃取得季軍，近年國內的年青球員的實力也相當強勁。效力奧地利球會薩爾斯堡的19歲小將高賀於以色列表現突出。他是U19代表隊的首席射手及最具創造力威脅的球員，於上年協助球隊打入決賽，今仗需要好好留意他。

防守方面，我視曾代表大國腳上陣及經驗較為豐富的卡錫夫，於防守中場位置肩負很大的責任，因為他將要負責抗衡德國一眾創造力球員。德國今場分組賽揭幕戰將會迎來一場硬仗，但我認為他們始終技高一籌，最終可獲勝而回。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

