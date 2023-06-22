U21歐國盃｜法國「細」贏意大利　挪威鬥瑞士和味濃｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023次日比賽。D組於深夜12時先由挪威打頭陣對瑞士，法國則會於深夜2時45分迎戰勁敵意大利。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



法國「細」贏意大利

我預期法國及意大利都能夠晉級8強，但如果其中一隊於揭幕戰輸波的話，我認為他們在進入第2場分組賽之前，將會飽受壓力。兩軍於外圍賽皆以不敗姿態晉級決賽周，不過法國的陣中真的擁有多位具質素的球員坐鎮。

高爾尼是法國外圍賽的神射手，他今季效力雷恩表現突出，以15個聯賽入球成為球會的首席射手，所以我絕對會留意他的表現。另一位需要關注的是中場球員卡夫蘭杜林，他正是大名鼎鼎世界盃冠軍杜林之子。他經已成為尼斯的主力球員，司職中場中路的他擁有強大的身軀，攻守強勁，亦有能力取得入球。

意大利於外圍賽表現雖然不及法國，但10場外圍賽他們依然能夠取得7勝3和的不錯成績。我會視中場球員辛度東拿利為球隊的關鍵先生，事關他經已連續3季穩坐AC米蘭中場的正選位置，另外他亦曾經數次代表大國腳出賽。他於2021/22球季協助球會取得意甲冠軍，今季更加打入歐聯4強，擁有寶貴的比賽經驗。

至於其中場拍檔尼高拉路維拿於外圍賽表現相當好，而且是今季協助蒙沙成功於意甲護級的功臣，所以，意大利中場中路的實力看來十分強勁。毫無疑問，意大利的防線確是難以撕破，不過，由於法國進攻火力十足，因此我認為法國最終將可旗開得勝，先聲奪人。

挪威鬥瑞士和味濃

由於法國及意大利被睇好可以在這個小組晉級，所以如果挪威及瑞士希望可以打入8強的話，關鍵在於能否在今仗全取3分。

挪威於外圍賽成功力壓克羅地亞，以小組首名身份出線，信心十足，並且自2013年以來，再次晉身U21歐國盃決賽周。我認為效力意甲沙蘭力坦拿的23歲前鋒艾歷保菲姆將要肩負重任，他不但要分擔入球責任，還要帶領陣中一班有才能的小將交出好表現。

另外，年僅18歲的安東尼奧盧沙前途無可限量，他經已代表布魯日取得歐聯上陣的經驗。他擅於衝擊對方守衛，亦能夠以自己的速度及技術擺脫對方，故以，我預期他將會在今屆賽事發光發亮。我也十分期待看到曼城年青球員奧斯卡波普的表現，他是另一位被寄予厚望的新星，並於曼城U21梯隊表現出色。

瑞士於外圍賽以最佳小組第2名的資格晉級，球隊同樣擁有一定的質素。法比安萊達今季演出優異，協助年青人取得瑞士超級聯賽冠軍。他是一位能瞻前顧後的中場球員，跟多間頂級球會扯上關係，亦經已代表過大國腳上陣，因此我認為他將會成為球隊的中場發電機。

前線方面，薩基岩杜尼是球隊外圍賽的神射手，他亦曾於3次代表大國腳上陣的比賽中攻入兩球，所以他將會成為球隊的主要入球威脅。整體而言，我認為雙方實力旗鼓相當，所以今仗有可能會打成平手，對兩軍來說也是一個不錯的賽果。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

