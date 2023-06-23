U21歐國盃｜葡萄牙缺領軍人物　捧齊腳荷蘭響勝鼓

葡萄牙在U21歐國盃A組首戰「爆冷」淨吞東道主格魯吉亞兩蛋，次仗迎來強敵荷蘭，在主將法比奧韋拉（Fabio Vieira）缺陣下，能否重拾勝軌，實屬疑問。（球賽編號：FB2704 ，6月25日凌晨0時開賽，Now 630台直播）。



效力阿仙奴的法比奧韋拉是上屆賽事的MVP，帶領葡萄牙奪得亞軍，可是今屆開賽前突然稱傷無法效命，令球隊上下大失預算。葡萄牙本身已有外圍賽首席射手干卡奧升上了大國腳而缺陣，如今又失去了中場靈魂人物，難怪對格魯吉亞時表現患得患失。j

葡萄牙上仗有中堅阿拉荷（左）被逐，防守力進一步受削弱。（UEFA官網）

事實上，葡萄牙首仗以0：2不敵格魯吉亞一仗，防守非常有問題，既不夠硬淨，死球又沒緊盯對手，中堅湯馬士阿拉荷（Tomás Araújo）更因鹵莽犯規被逐；葡軍在兵源、士氣皆受損下，今仗實凶多吉少。

荷蘭隊長昆頓添巴在中場助攻助守，是球隊的靈魂人物。（Getty Images）

荷蘭首仗雖然以0：0悶和比利時，但其實創造了不少具威脅埋門，如果把握力較好，隨時已取得勝利3分。橙軍值得留意是隊長昆頓添巴（Quinten Timber），他是大國腳祖利安添巴的孿生兄弟，祖利安司職後衛，但昆頓卻踢中場，助攻助守，他的作用比拜仁慕尼黑的格雲貝治更大。同組另一仗，則由比利時對格魯吉亞。

同日B組賽事，有奪冠大熱西班牙面對克羅地亞（球賽編號：FB2705，6月25日凌晨2時45分開賽，Now 630台直播）。鬥牛軍上仗清風送爽地以3：0輕取另一東道主羅馬尼亞，禁區頂的小組入滲非常清彩。

沙治奧高美斯在人才濟濟的曼城只能踢左閘，但回到西班牙國家隊後，卻重返擅長的攻中位置。（Getty Images）

在曼城踢閘的沙治奧高美斯（Sergio Gomez）於國家隊可踢回擅長的攻中，發揮攻擊才能，上仗有一球進帳，今場也是球隊的進攻命脈。同組另一場，由羅馬尼亞對烏克蘭。