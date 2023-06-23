U21歐國盃｜葡軍頂得住橙衣軍　比利時破「格」攞3分｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023第二輪分組賽上演。A組4支球隊會於深夜12時先行捉對廝殺。上仗兩支失分隊伍葡萄牙和荷蘭會互撼，東道主之一格魯吉亞則會迎戰勁敵比利時。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



葡軍頂得住橙衣兵團

葡萄牙分組賽首戰落筆打三更，竟然不敵主辦國格魯格亞。我認為，荷蘭將會為賽和比利時而感到滿意，他們知道只要今仗保持不敗的話，他們的出線形勢將會變得相當明朗。

我感到葡萄牙後防面對格魯吉亞時看來相當緊張，多次出現失誤的情況，首個失球正是中堅湯馬士阿拿奧祖的犯錯而造成，他及後更加被逐出場，而第2個失球也是防守對方角球攻勢時，表現得完全不夠集中而出現。

他們陣中表現較為耀眼的是法蘭斯高干斯卡奧，他半場入替後表現充滿危險性。這位阿積士前鋒的踢法十分直接，面對對方守衛時能夠切入中路或向邊路推進，射門慾亦相當旺盛，所以我不會感到意外會看到他今仗正選上陣，但陣中包括柏度尼圖等的核心球員，同時也需要改善表現才可。

另一邊廂，我認為荷蘭於首戰上半場表現相當好，但下半場表現出現下滑的情況，所以他們將希望能夠在這方面作出改善。

最令人感到欣慰的是後防表現穩固，縱使比利時依然能夠製造到中目標攻門，但一一都未能攻破表現出色的門將維布根的十指關。

前線方面，他們缺少了一些進攻的火花，事關他們未能製造出一些明顯入球機會，全場比賽只錄得3次中目標攻門。

我認為荷蘭中場實力強勁，堅尼夫泰萊及昆頓添巴相當合拍，夥拍著賴恩格雲貝治，有能力控制戰局。如果他們今仗能夠為前鋒布洛比製造到入球機會的話，他有可能為表現相當緊張的葡萄牙防線帶來麻煩。

壓力將會落在葡萄牙身上，因為他們落敗的話，有可能會被淘汰出局，但我認為今仗最終雙方會打成平手，各得1分。

比利時破「格」攞3分

格魯吉亞於首戰爆冷擊敗葡萄牙後令分組形勢變得開放，如何他們今仗能夠再挫比利時的話，他們完成兩場分組賽後便可以成功晉級8強。

雖然格魯吉亞於這個小組被人睇低幾線，但他們面對葡萄牙時十分勤力走動，整支球隊都相當有組織性，令我留下深刻印象。

整場賽事他們表現十分緊密，令葡萄牙陷入困局，難以搓傳打穿他們的防線。當葡萄牙想以兩翼側擊時，格魯吉亞的一對左右二閘及邊路位置的中場球員亦能夠作出抗衡。

前線進攻方面，格魯吉亞雖然沒有製造太多機會，但他們成功把握到僅有的一個半個機會，並且能轉化為入球。決賽周開賽前，我亦曾經預測過，薜泰舒維利是他們的星級球員，而他的確也成為了球隊最具創造力的球員，不但處理死球出色，更加交出兩個入球的助攻，所以今仗硬撼比利時他將會再一次成為關鍵先生。

比利時將滿意對賽荷蘭後，取得1分而回，而今仗全取3分的話，更將可升上分組榜首位置。

奧賓達錯失了單刀的入球良機，其實當時我也預期他可以射破荷蘭門將，將皮球送進網窩。儘管如此，他依然是一位具頂級質素的球員，門前充滿威脅，因此今仗他有可能取得士哥。

如他們想撕破格魯吉亞的嚴密防守，或許要看基迪拿尼的表現了，他在分組揭幕戰保護皮球能力相當好，能夠精準地將皮球傳到一眾前鋒腳下。

預期格魯吉亞的部署將會是再一次保持後防表現緊密，但我預計比利時今仗可以小勝。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

