U21歐國盃｜小狂牛破「格」連勝　烏克蘭可再下一城｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023第二輪分組賽上演。B組頭場有主辦國之一羅馬尼亞亮相迎戰烏克蘭，本港時間周六深夜12時開賽；西班牙則會於深夜2時45分迎戰克羅地亞。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



小狂牛破「格」再贏波

由於西班牙上仗大勝羅馬尼亞，所以克羅地亞今仗定要取得分數，否則將有可能被淘汰出局。我認為西班牙面對羅馬尼亞時表現突出，完全控制了戰局，最終以3比0大勝對手。跟所有西班牙國內聯賽勁旅一樣，他們保持控球權的能力十分好，建立攻勢時相當之有耐性。

沙治奧高美斯在人才濟濟的曼城只能踢左閘，但回到西班牙國家隊後，卻重返擅長的攻中位置。（Getty Images）

洛迪山齊士表現最為起眼。他個人技術十分好，能夠擺脫對方守衛，以及經常能夠適當地接應到隊友的傳送。他是一位踢右路位置的左腳球員，換句話說他能夠向邊路推進或切入中路作出遠射，所以他絕對是一大威脅。效力曼城的沙治奧高美斯同樣表現出色。他的位置踢得比在球會時更加前，他為球隊第2個入球交出的助攻，展示出他的冷靜及於禁區內的警覺性。

克羅地亞門前把握力不夠好，首仗雖然機會比烏克蘭多，但最終落敗而回。（Getty Images）

如果克羅地亞今仗希望獲得一定機會的話，我相信他們定要阻止洛迪山齊士及沙治奧高美斯等創造型球員有上腳時間，不過首先壓迫對手方面，他們要比首仗以0：2負烏克蘭時，表現得更加好才可。另外，他們的門前把握力也不夠好，雖然他們的機會比烏克蘭還要多，但最終表現較佳的烏克蘭能夠獲勝而回。

我認為他們定要改善前線攻力，他們需要陣中最具創造力的球員巴圖連拿多點用波，因為他是克羅地亞能否撕破西班牙防線的核心人物。然而，由於西班牙甚少會失去控球權，所以我認為克羅地亞難以組織到攻勢，所以預計西班牙今仗將可取得兩連勝。

烏克蘭可再下一城

今屆賽事其中一個主辦國羅馬尼亞首戰被西班牙完勝，今仗面對烏克蘭定要交出反彈表現才可。對手烏克蘭分組賽第1場賽事表現十分好，成功勇挫克羅地亞。

雖然梅迪歷上仗整場賽事只是坐在後備席廂，但烏克蘭也能夠交出好表現。（Getty Images）

今屆賽事之前，梅迪歷經已代表過烏克蘭大國腳上陣，雖然球隊對賽克羅地亞時，他整場賽事只是坐在後備席廂，不過，他們在這位球星缺陣下也能夠交出好表現。傑斯基夫盡顯他的才能，不但射入一個的精彩入球替球隊先開紀錄，更憑一腳精準的傳中球，為踢法能力全面的前鋒施根，創造了球隊的第2個入球。相信今仗梅迪歷將會上陣，所以他加上傑斯基夫，將會在邊路構成威脅，再配合中鋒位置施根的把握力，相信對羅馬尼亞面對西班牙失了3球的防線來說，將會十分困難去作出應對。

羅馬尼亞首場分組賽給我的印象是他們防守時墮得太後了，容許對方不停地向他們進攻。雖然他們首戰上半場成功以0：0取得和局，但我不認為這是一個適當的戰術。如果他們今仗面對烏克蘭也採取一樣踢法的話，我預期將會發生相同的情況，所以他們定要勇於改善的進攻表現。

羅馬尼亞的前鋒路易斯蒙迪安奴需要更多「上腳」產生機會。（Getty Images）

羅馬尼亞的前鋒如路易斯蒙迪安奴及奧達維安樸比斯古需要更多「上腳」，而有見及此，我感到阿歷碧度的攻守串連表現有可能相當關鍵，事關他是球隊最具創造力的中場球員。羅馬尼亞今仗將會迎接另一場硬仗，所以我預計烏克蘭將可全取3分，兩戰全勝。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

