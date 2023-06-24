游泳｜何詩蓓100米自由泳排名第3晉級　決賽惡鬥瑞典絲祖唐

何詩蓓出戰意大利LIX Sette Colli游泳賽，昨日勇奪女子200米自由泳冠軍後，今天轉戰100米自由泳，她於初賽游出54.17秒，排名第3晉級決賽。



相比贏1.82秒奪冠的200米自由泳決賽，何詩蓓的100自決賽或許未必那麼輕鬆。瑞典「一姐」絲祖唐亦參加今次賽事，她於初賽游出53.43秒，排名第一殺入決賽，英國的Anna Hopkin則比何詩蓓快0.02秒，以54.15秒晉級。

不過何詩蓓今年於100米自由泳表現不俗，她是今年第2快時間擁有者，於早前環地中海賽巴塞隆拿站游出52.50秒，僅次澳洲新星奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）的52.48秒。絲祖唐暫時今年排名第7，時間為52.99秒。

100自決賽將於香港時間25日凌晨1時舉行。

巴黎奧運香港隊資格

2023年3月3日何詩蓓女子400米自由泳A標（造出時間：4分05.84秒）

2023年3月3日何詩蓓女子200米自由泳A標（造出時間：1分55.53秒）

2023年4月15日張心悅女子200米背泳A標（造出時間：2分10.35秒）

2023年4月16日何詩蓓女子100米自由泳A標（造出時間：53.1秒）

2023年4月16日何甄陶男子50米自由泳A標（造出時間：21.86秒）

2023年5月14日何詩蓓女子50米自由泳A標（造出時間：24.56秒）



何詩蓓力爭第二冠。（Getty Images）