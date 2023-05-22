環地中海游泳賽｜何詩蓓摩納哥站100自封后　系列賽3站狂攬7金

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）在一連三站的環地中海游泳賽（Mare Nostrum）愈戰愈勇，最後一站摩納哥站Siobhan周六（20日）先在主項200米自由泳奪金，連續三站封后，繼而周日在100米自由泳輕鬆再贏，個人獨得系列賽第七面金牌。



何詩蓓的名字，周日（21日）出現在400米自由泳及100米自由泳初賽名單上，兩項決賽相差不足1小時，同時兼顧體能消耗相當大。結果Siobhan未有出戰400自初賽，專攻擅長的100米自由泳。

她先在上午的初賽輕鬆游出54.61秒，與今站最大對手、游出54.87秒的澳洲泳手姬爾甘普（Cate Campbell）分別以首、次名成績入決賽。傍晚上演的決賽，何詩蓓保持近站的速率，頭50米25.28秒轉池，眼看強敵姬爾甘普追不上，第二個50米保持速度，同樣游出25.28秒，游出穩定又快的52.88秒輕鬆勝出。姬爾甘普以53.52秒得亞軍，瑞典泳手高文（Michelle Coleman）以54.49秒得第三名。

何詩蓓早前在社交網站分享在摩納哥站的200自金牌。（Instagram）

何詩蓓橫掃100及200米自由泳

100及200米自由泳皆為何詩蓓強項，2020東京奧運連奪兩銀，在今屆環地中海游泳系列賽在莉迪姬（Katie Ledecky）、迪梅絲（Ariarne Titmus）、麥堅杜殊（Summer Mcintosh）等最大對手全數缺席下，Siobhan在兩個距離皆以近乎無敵姿態全數封后。

首站在法國魯西永地區卡內上演，何詩蓓在50米自由泳奪銀，100米、200米自由泳皆獲得金牌；第二站西班牙巴塞隆拿舉行，她更一口氣包辦50米、100米及200米自由泳三金；尾站在摩洛哥先在200米自由泳勝出，次日棄戰400米自由泳，成功在100米亦以第一名完成，順利在系列賽三站橫掃100米及200米金牌。

總括環地中海游泳系列賽三站賽事，何詩蓓個人獨攬七金一銀，單計每項冠軍7000歐元獎金、亞軍4000歐元，已帶來總獎金5.3萬歐元（約45萬港元）。