U21歐國盃｜幼獅兵團變陣見成效　勢破以色列取兩連捷

雖然外圍賽首席射手巴朗根陣前「轉投」美國，但英格蘭於U21歐洲國家盃C組首仗仍以2：0擊敗捷克，主帥卡斯利由4-3-3改踢4-4-2初見成效，今仗面對以色列相信可以再勝一場。（球賽編號：FB2736 ，6月26日凌晨0時開賽，Now 630台直播）。



由於小英軍陣中沒有像巴朗根那樣的正中鋒人才，是以卡斯利以安東尼哥頓（Anthony Gordon）及馬度基（Noni Madueke）任雙箭頭，但兩人都是翼鋒人才，是以自然地拉邊，於是英格蘭就靠傑比斯韋特（Morgan Gibbs-White）及積及藍斯（Jacob Ramsey）等中場後上入楔爭取入球，這戰術也頗奏效，藍斯及後備入替的另一中場伊美路維（Emile Smith Rowe）上仗便雙雙建功。

積及藍斯上仗對捷克攻入一球十分精彩，他也獲選為賽事最佳球員。（Getty Images）

傑比斯韋特上仗雖然沒有入球，但這名諾定咸森林中場實是英格蘭的進攻命脈，由於沒有正中鋒，他於禁區頂便作為其他幾名攻擊球員的傳球支點，他也造就了馬度基起碼兩次黃金機會，可是後者一次勁射中楣，另一次左路「熨射」又貼柱而出。

以色列門將丹尼爾皮里斯上仗對德國時，兩度撲出12碼。（Getty Images）

以色列上仗少打一人下意外地以1：1賽和上屆冠軍德國，前鋒杜治文（Dor Turgeman）所入一球固然漂亮，但門將丹尼爾皮里斯（Daniel Peretz）兩度撲出12碼，才是守住和局的最大功臣，他今仗將繼續力阻英格蘭攻破大門。同日C組另一仗，由德國對捷克。

同日D組則有法國對挪威（球賽編號：FB2750，6月26日凌晨2時45分開賽，Now 630台直播）及意大利對瑞士。

法國上仗幸運地以2：1擊敗意大利，攻守兩端還未達最佳狀態，贏波一來藉對手失誤，二來是球證竟然沒看到意軍的攻門越過了白界。

法國上仗幸運地擊敗意大利，前鋒卡利穆安度（Arnaud Kalimuendo）攻入了一球。（Getty Images）

幸而，挪威除了效力意甲薩斯索羅的前鋒艾美施迪（Emil Konradsen Ceide）較具威脅外，防守有不少漏洞，相信以法國較高的整體質素，可望全取3分。

挪威的艾美施迪（右）在左路進攻凌厲，上仗對瑞士也貢獻了一球。（Getty Images）

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）對賽事分析，可按以下連結觀看：

皮雅斯專欄｜幼獅「大」勝入8強 德國勢擒捷克求反彈

皮雅斯專欄｜法國實力超班3分在望 意大利可小勝瑞士