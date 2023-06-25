U21歐國盃｜幼獅「大」勝入8強　德國勢擒捷克求反彈｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023第二輪分組賽上演。C組4支球隊會於深夜12時先行捉對廝殺。英格蘭會對以色列，而捷克則會遇上德國。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



幼獅可「大」勝入8強

英格蘭領隊卡斯利對球隊首戰擊敗捷克而回將感到十分高興。決賽周的首場比賽往往令很多強隊都會表現得相當緊張，但英格蘭面對著一支勁旅也能夠展示出良好的門前把握力，並且取得勝利。

伊美路維上場後備入替取得入球。（資料圖片）

由於幼獅兵團有機會可以兩場分組賽過後，便成功晉級淘汰賽，我預期他們不會作出太多調動，加上效力阿士東維拉的積及藍斯替球隊先開紀錄，他將會信心十足地迎接今場比賽。其中一個可能會作出的調動是伊美路維上場後備入替取得入球後，今仗或會正選上陣，事關我肯定他也希望可以把握到機會，以正選姿態落場博殺。

以色列門將佩列斯成功救出德國兩個12碼。（Getty Images）

以色列跟德國打成平手將感到相當滿意，不過，其實他們是得到幸運女神的眷顧，門將佩列斯成功救出德國兩個12碼，絕對是當日比賽表現最佳的球員。我認為今仗他將要再一次忙碌地左飛右撲，而中場卡錫夫被逐後將要停賽，大大影響球隊實力，事關他於以色列中場擔當著攻守串連的重要角色。

皮雅斯認為，英格蘭U21陣式十分具侵略性。（Getty Images）

英格蘭陣式十分具侵略性，但有時候後防會變得開放，甚至出現相當多的空位，一些實力較佳的球隊或許會成功作出突破，但我不認為以色列有能力可以為幼獅兵團帶來麻煩，所以相信英格蘭今仗將可輕取以色列。

德國勢擒捷克求反彈

德國對於未能擊敗以色列將感到極之失望，由於他們最後1場分組賽的對手是英格蘭，所以，今仗他們將渴望可以力擒捷克。

日耳曼大軍面對超過一半比賽時間以10人應戰的以色列時，本應可以獲得勝利，但卻因有兩球12碼罰球宴客而最終只得1分。然而，我感到表現較為可取之處，就是他們成功取得較多的控球權以及製造到幾個入球機會。

尤素法莫高高射失其中一個12碼，這或許會影響到他的信心。（Getty Images）

尤素法莫高高射失其中一個12碼，這或許會影響到他的信心，但我依然視他為德國陣中最具威脅的球員。他控球在腳時力量充沛，能夠以高速向前推進，而他左腳的殺傷力更加相當厲害。

捷克不敵英格蘭時失的兩個入球都是來自左路的攻勢，我認為德國也留意到捷克這個防線漏洞，將會指示尤素法莫高高嘗試找出對方守衛身後的空位。整體而言，我認為捷克面對英格蘭時表現不俗，製造了幾個十分好的入球良機，但最終只是被表現較佳的球隊擊敗。

古錫是捷克陣中最危險的球員，將會為德國的防線帶來威脅。（Getty Images）

當中古錫錯失了幾個相當好的機會，他理應最少也要把握到一個機會轉化為入球，看來他是捷克陣中最危險的球員，將會為德國的防線帶來威脅。然而，我認為捷克後防表現頗為脆弱，預期德國可獲得很多入球機會。我相信日耳曼大軍今仗不會再次那麼浪費了，因以預計他們將可以反彈贏波。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

