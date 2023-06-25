U21歐國盃｜法國超班3分在望　意大利可小勝瑞士｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023第二輪分組賽上演。D組4支球隊會先後亮相。本港時間凌晨零時瑞士先會迎戰意大利，而凌晨2時45分挪威則會遇上法國。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



法國實力超班 3分在望

法國首戰在幾經辛苦的情況下擊敗了意大利，出線形勢相當明朗。相反挪威卻不敵瑞士，要晉級次圈十分困難。我認為法國前線攻力相當強勁，一眾前鋒展示出有能力靈活地走到空位，串連也做得很好，令意大利的防守及中場疲於奔命。

法國U21中鋒卡利穆恩度上場攻入一個妙絕的後腳入球，而且為球隊貢獻良多。（Getty Images）

令我留下最深印象的是中鋒卡利穆恩度，他攻入一個妙絕的後腳入球，而且為球隊貢獻良多。他既可以墮後接應傳球及帶領其他隊友參與攻勢，還能夠乖巧地轉身及硬推對手，他自己更加是一位把握力十分好的射手。我敢說，卡利穆恩度將會是今仗法國最具入球威脅的球員，但由於巴高拿、高爾尼及卡基列同樣現出優異，挪威的中場及防線需要面對法國前鋒線的巨大考驗，想辦法瓦解對方的攻勢。

如果挪威想有機會晉級的話，上場對瑞士一仗應要取得一個正面的賽果，可惜事如願違，我認為他們如今將無法取得晉級資格了。首戰惡鬥瑞士的戰況相當均勢，或許值得取得1分，特別是球隊更加憑艾美施迪的一個精彩入球先開紀錄。

挪威上仗憑艾美施迪的一個精彩入球先開紀錄。（Getty Images）

艾美施迪的速度以及效力曼城的奧斯卡波普策動的反擊攻勢，將是挪威其中一個為意軍防線帶來麻煩的方法。但同時間，意大利首仗透過將皮球送入禁區而為法國後防帶來問題，故我認為，防守死球將是挪威另一個需要留意的地方。但整體而言，我認為法國的實力比挪威高很多，所以今仗他們將可再次取得勝利。

意大利可小勝瑞士

瑞士進入今仗之前以3分領先意大利，所以意大利將會感到一定的晉級壓力。縱使意大利以1：2不敵法國，但我認為他們首戰表現得相當好，製造了很多機會，只是一一被演出優異的對方門將瓦解。

辛度東拿利是意大利U21陣中的核心人物，於中場中路控制比賽節奏，死球處理也十分有效率。（Getty Images）

辛度東拿利是陣中的核心人物，於中場中路控制比賽節奏，死球處理也十分有效率。他的罰球處理更加為皮亞圖柏歷基的入球交出助攻，我視這兩位球員今仗再一次於死球攻勢時作出串連。但總括來說，意大利定要加強把握力，原因是儘管他們能夠幾次以精彩的直線傳送撕破法國的防線，可是門前把握力始終欠奉。

瑞士上場擊敗挪威後，極大機會能晉級次圈。（Getty Images）

瑞士擊敗了挪威後，極有機會晉級次圈。表現突出的是球隊的10號位球員伊馬利。他攻入1球及交出1個助攻，我認為他的個人技術十分好，控球在腳時相當冷靜及有能力作出致命傳送。另一位入球球員丹度耶同樣於邊路位置交出好表現，所以於反擊時，意大利防線有可能會受到考驗。

但瑞士今仗最主要的目標是不要被擊敗，所以換句話說，他們的防線以及中場定要保持相當好的紀律性。有見及此，我不認為他們會太過冒險上前進攻，他們或許會為1分而戰。然而，我始終認為意大利今仗將可小勝瑞士而回。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

