U21歐國盃｜葡萄牙背水一戰　比利時壓力較輕難言穩勝

上屆亞軍葡萄牙於今屆U21歐洲國家盃表現令人失望，在所屬的A組只得1分暫列末席，最後一場硬撼比利時必須全取3分方有望晉身8強，但他們還未找到最佳陣容，情況十分嚴峻。（球賽編號：FB2755 ，6月28日凌晨0時開賽，Now 630台直播）。



葡萄牙兩大主將前鋒干卡奧及法比奧韋拉雙雙缺陣，主帥雷佐治首次仗分別起用了馬賽的域天拿（Vitinha）及去季由狼隊借用到PSV燕豪芬的法比奧施華（Fabio Silva）攻堅，但效果一般，他們除了寄望狼隊翼鋒柏度尼圖（Pedro Neto）續有好表現，或會試用「名將之後」法蘭斯哥干斯卡奧（Francisco Conceicao）。

法蘭斯哥干斯卡奧是「名將之後」，左腳踢右翼，跟乃父一樣，速度快、技術高。（Getty Images）

法蘭斯哥是葡萄牙國腳沙治奧干斯卡奧的兒子，老干斯卡奧與費高、雷哥斯達等名將同期，是一名速度技術兼備的翼鋒；小干斯卡奧有乃父之風，同樣踢邊路，不同的是個子較小，身高只得1.70米，而且擅用左腳，難怪有傳媒會稱呼他為新美斯。

迪古柏雖然司職左閘，但助攻力極強，是比利時的攻擊泉源。（Getty Images）

葡萄牙還在試陣，另一邊廂的比利時卻越踢越好，上仗對格魯吉亞一度領先兩球，只是在臨完場前百密一疏被對手近門頂成2：2，也令他們在小組兩連和只得2分。比利時左閘迪古柏（Maxim De Cuyper）助攻力極強，上仗便貢獻了一入球一助攻，相信今仗也是葡軍的心腹大患。

同組另一場由東道主格魯吉亞對荷蘭，格魯吉亞在主場之利下有精彩表現，暫以4分位列榜首，今仗只要取得和局，也可順利晉級。

在轉會市場備受注視的切爾達新星加比爾維加，相信在分組賽最後一仗可代表西班牙正選披甲。（Getty Images）

同日B組賽事，已變成例行公事，西班牙與烏克蘭（球賽編號：FB2756，6月28日凌晨2時45分開賽，Now 630台直播）皆兩戰全勝雙雙提早出線，今場兩軍對壘應會盡遣後備，而且為免受傷，踢法勢稍為保守；另一場則由另一主辦國羅馬尼亞面對克羅地亞。

前鋒沙根是烏克蘭現時陣中少數4年前贏得U20世界盃冠軍的成員。（Getty Images）

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）對賽事分析，可按以下連結觀看：

皮雅斯專欄｜葡萄牙可壓比利時 荷蘭誓破「格」入8強

皮雅斯專欄｜小狂牛除「烏」奪首名 格仔兵贏「馬」攞尾彩