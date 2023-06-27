U21歐國盃｜葡萄牙可壓比利時　荷蘭誓破「格」入8強｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023最後一輪分組賽展開，A組兩場賽事本港時間凌晨0時同時交鋒，葡萄牙迎戰比利時，而格魯吉亞則會鬥荷蘭。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



葡萄牙可技壓比利時

葡萄牙今屆賽事開局相當麻麻，兩場比賽過後，排在分組榜尾位置，除非他們今仗能夠擊敗比利時，否則將會被淘汰出局。雖然葡萄牙對荷蘭後，總算取得今屆賽事的第1分，但我認為他們的表現不及荷蘭。看來葡萄牙在失去因傷離隊的阿仙奴中場法比奧韋拉的情況下，欠缺了一定的穩定性。

安達艾美達成功接應柏度尼圖的傳中取得入球。（Getty Images）

可取之處是柏度尼圖的傳中球，成功助攻給安達艾美達取得入球，領隊雷佐治將會為兩位較具經驗的球員都分別都參與了球隊的入球而感到高興。由於最後一場分組賽將會飽受壓力，所以他們兩位球員對比利時，必須交出好表現才可，特別是安達艾美達，他由中場殺入禁區的助攻相當關鍵。

另一邊廂，比利時未嚐一敗，如果他們今仗獲勝的話，將可晉級8強。然而，他們將會為上場對格魯吉亞的下半場表現而感到失望，事關他們在領先兩球的情況下被對方追平，第2個失球後防的表現，更加相當不堪。

比利時中路擁有奧賓達這位危險人物坐鎮，能夠為表現欠缺說服力的葡萄牙防線製造麻煩。（Getty Images）

前線方面，我認為他們於上半場表現不錯，迪卡柏攻入第1個入球後，亦為球隊第2個入球交出助攻，球隊整體上表現十分好，特別是進攻表現。如果他再次強攻左路的話，再加上中路擁有奧賓達這位危險人物坐鎮，預期比利時能夠為表現欠缺說服力的葡萄牙防線製造麻煩。但縱使開局表現差勁，葡萄牙依然相當之具質素。如何他們今仗能夠控制中場的話，相信他們可以製造足夠的入球機會，最終小勝比利時，全取3分。

荷蘭誓破「格」入8強

雙方都以闖入8強為目標，儘管荷蘭賽前或許會被睇高一線，但格魯格亞擁有強大的主場優勢，得到主隊球迷的熱烈聲援下，上場分組賽面對比利時亦成功在落後0：2的情況下連追兩球，最終以2：2和局收場。

格魯吉亞今屆賽事攻入4球，當中有兩個入球是來自傳中球攻勢。（Getty Images）

格魯吉亞核心球員薛泰舒維利後備入替短短時間便射入一個靚波，取得今屆賽事個人首個入球。我肯定他今仗將會正選上陣。此子除了射術精湛外，亦是死球處理專家，也有能力推過對方球員，故此將會是中場位置的危險人物。格魯吉亞今屆賽事攻入4球，當中有兩個入球是來自傳中球攻勢，所以他們的邊路側擊有可能為對手產生威脅。

荷蘭上場對葡萄牙時取得大部份時間的控球權，亦獲得較多的入球機會，可惜最終只能夠以1：1打成平手，兩場分組賽過後只得兩分。布洛比錯失了幾個入球機會，但他總算攻入今屆賽事個人首個入球，成功協助球隊取得1分，他於中鋒位置表現全面，令我留下深刻印象。

艾格歷甘在兩側作支援，為前線提供傳送。（Getty Images）

由於艾格歷甘及森馬維里會在兩側支援布洛比，換言之荷蘭前線攻力甚具質素，縱使他們目前為止只攻入1球，但如果他們能夠提高把握力的話，相信應該可以取得更多入球。一對翼衛的演出也十分重要，預期荷蘭主帥尹迪奴爾會要求左後衛赫文參與更多進攻，不過表現出色的右翼衛昆頓添巴今仗需要停賽，對球隊帶來影響。但我相信荷蘭開始越踢越順，所以今仗預計他們將可獲勝，晉級8強。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

